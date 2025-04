FC Schalke 04: Wildes Trainer-Gerücht! Wird ER der Van-Wonderen-Nachfolger?

Die Zeichen stehen auf Trennung: Kees van Wonderen ist beim FC Schalke 04 unzufrieden, kritisierte zuletzt öffentlich die S04-Bosse, weil sie ihm keine Rückendeckung geben. Der Niederländer selbst rechnet damit, dass im Sommer der Abschied folgen wird.

Passend dazu gibt es schon seit einer Weile Gerüchte darüber, wer dann zur neuen Saison übernehmen könnte. Jetzt wird der FC Schalke 04 mit einem Trainer von der Konkurrenz in Verbindung gebracht.

FC Schalke 04: Trainer-Gerücht sorgt für Aufregung

Pikant, dass das Gerücht ausgerechnet vor dem kommenden Duell der beiden Teams auftaucht: Der FC Schalke 04 gastiert nämlich am Sonntag (27. April, 13.30 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern. Deshalb pikant, weil Kees van Wonderen bei den Königsblauen vor dem Aus steht und nun der gegnerische Trainer mit S04 in Verbindung gebracht wird.

Wie „Sky“ nämlich berichtet, hat der Revierklub Lautern-Coach Markus Anfang auf dem Zettel. Der 50-Jährige hat beim FCK zwar einen Vertrag bis 2026 und das ohne Ausstiegsklausel, soll aber dort nicht unumstritten sein – auch wenn der Traditionsklub derzeit um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft.

Der aktuelle Trend von zuletzt drei Pleiten in Folge sorgt nämlich auf der Chef-Etage der Roten Teufel zunehmend für Verwunderung und Unzufriedenheit. Anfang steht leicht in der Kritik, da er die Mannschaft in den vergangenen Wochen nicht weiterentwickelt habe. Im Sommer könnte es hierbei tatsächlich zu einer Trennung kommen.

Schnappt S04 bei der Konkurrenz zu?

Ebenso pikant: Frank Baumann, der bald als Sportvorstand beim FC Schalke 04 anfangen wird, kennt Anfang aus seiner Zeit in Bremen. Beide haben weiterhin einen guten Kontakt und könnten schon bald wieder zusammenarbeiten. Es wäre auch eine Rückkehr für Anfang, der 1997 fünf Pflichtspiele für die Schalker absolvierte.

Kontakt hat es zwischen Kaiserslautern und Schalke noch nicht gegeben. Allerdings soll der FCK eine Ablöse von rund 500.000 bis zu einer Million Euro fordern, damit Anfang zu den Knappen wechseln kann.