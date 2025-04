Schalke 04 reagiert auf Van-Wonderen-Knall – Fans stellen sich jetzt nur eine Frage

Ruhe beim FC Schalke 04? Davon können die Fans genauso lange träumen wie vom Aufstieg oder von der langersehnten Meisterschaft. Beim Chaos-Klub aus Gelsenkirchen brennt wieder der Baum. Cheftrainer Kees van Wonderen platzte nach dem 2:2-Unentschieden gegen den HSV der Kragen. Der S04-Coach kritisierte öffentlich die Vereinsführung.

Lange dauerte es nicht, bis sich der FC Schalke 04 zu den Äußerungen des Niederländers zu Wort meldete. Die Stellungnahme folgte am späten Sonntagabend (20. April) und hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Zwar machte der S04 gegenüber van Wonderen klar, dass die Vorgehensweise hätte anders ablaufen sollen, doch eine Sache bleibt in dem Statement ungeklärt.

Schalke 04: Stellungnahme nach Van-Wonderen-Kritik

„Grundsätzlich erwarten wir, dass wir alle kritischen Punkte, die jemand sieht, intern besprechen. Dort soll und muss es dann deutlich und offen sein. Miteinander müssen wir kritisch diskutieren. In der Öffentlichkeit haben allerdings solche Punkte nichts zu suchen“, so Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, im Namen der Vereinsführung und sportlichen Leitung zusammen.

Mit Kees van Wonderen haben die S04-Bosse, zu denen auch Frank Baumann zählte, der ab dem 1. Juni als Vorstand Sport auf Schalke anfängt, gesprochen. Die inhaltlichen Details will der Klub aber nicht verraten. Es wurden aber die Zeit und Ort sowie die Art und Weise der Äußerungen kritisch besprochen. „Die Vereinsführung hat deutlich gemacht, dass sie sich eine andere Vorgehensweise von van Wonderen gewünscht hätte. Dieser konnte wiederum seine Standpunkte erläutern“, heißt es in der Stellungnahme.

In seiner Kritik hatte van Wonderen deutlich betont, dass er genervt gewesen sei, dass in der Öffentlichkeit so viel über seine Zukunft spekuliert werde. Auch über einen Nachfolger werde schon gesprochen. Auf den Niederländer sei die Vereinsführung diesbezüglich nicht zugegangen. Ihm fehle die Rückendeckung, weshalb er auch schon vermutet, dass es im Sommer Schluss für ihn sein wird (Hier mehr dazu).

Eine Frage bleibt ungeklärt

Mit seiner heftigen Kritik heizte van Wonderen die Gerüchte um eine schon frühzeitige Entlassung weiter auf. Eben diese Entscheidung hat der FC Schalke 04 in seiner Stellungnahme nicht verkündet, weshalb sich viele Fans jetzt die Frage stellen: Bleibt der Niederländer weiter S04-Coach oder fliegt er noch vor dem Saisonende?

Spekuliert wurde auch, ob er bereits nach dieser Kritik entlassen wird. Der nächste Gegner der Königsblauen ist der 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (27. April, 13.30 Uhr). Ob Kees van Wonderen auch bei dem Spiel auf der Trainerbank sitzen wird?