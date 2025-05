Formel 1: Anzeichen verdichten sich – Ex-Fahrer vor spektakulärer Rückkehr?

Um in die Formel 1 zurückzukommen, nachdem man zuvor von seinem Team rausgeschmissen wurde, ist für viele Piloten extrem schwierig. Schließlich hat man vor der Entlassung keinen guten Eindruck hinterlassen. Doch hin und wieder bieten sich Möglichkeiten.

So etwa bei Sergio Perez, der im vergangenen Formel-1-Jahr seinen Sitz bei Red Bull verloren hat. Seitdem vermehren sich die Gerüchte über eine Hammer-Rückkehr. Jetzt spricht sogar ein Rennstall über eine Verpflichtung.

Formel 1: Perez vor Hammer-Rückkehr?

Eine Auszeit kann auch mal guttun. So ist es derzeit bei Sergio Perez der Fall. Der Mexikaner musste bei Red Bull gehen, nachdem er die letzten Jahre nicht überzeugen konnte. Seitdem entspannt er sich in seiner Heimat und hofft auf eine Rückkehr in die Königsklasse.

Auch interessant: Formel 1: Boss lässt aufhorchen – bahnt sich der nächste Grand-Prix-Hammer an?

Seit einigen Wochen gibt es immer wieder Spekulationen darüber, wo er denn unterkommen würde. Cadillac könnte die Antwort sein. Ab 2026 wird das Team nämlich den Einstieg in die beliebte Serie feiern, weshalb hier zwei Sitze frei wären. Der Neueinsteiger will einen US-Piloten und einen erfahrenen Fahrer holen. Nun hat Mario Andretti, der Berater beim künftigen Formel-1-Team ist, verraten, dass Perez tatsächlich ein Kandidat bei Cadillac ist.

„Das zweite Cockpit wird definitiv mit einem erfahrenen Fahrer besetzt, der verfügbar ist“, erklärt Andretti bei „ESPN“ und fügte hinzu: „Es gibt drei realistische Kandidaten. Und nein, ich werde nicht verraten, welche.“ Auf die Frage, ob Perez unter ihnen sei, lässt sich der 85-Jährige dann aber doch entlocken: „Er ist eine Option. Das könnte eine Option sein, na klar.“

Perez äußert sich

Nachdem sich die Gerüchte um seine Person vermehrt haben, hat sich auch der Ex-Formel-1-Pilot zu einer möglichen Rückkehr geäußert. „Es gibt viele Möglichkeiten“, sagt Perez in einem Videointerview. „Ich habe die Freiheit zu entscheiden, was ich mit meiner Karriere machen möchte, denn das, was als Nächstes kommt, ist von großer Bedeutung. Deshalb möchte ich mir die Zeit und den Raum nehmen, die beste Entscheidung zu treffen.“

Mehr Nachrichten für dich:

In den kommenden Monaten wird sich dann zeigen, ob Perez tatsächlich seine Formel-1-Rückkehr feiern darf. Neben ihm gibt es aber noch einige andere Piloten, die mit Cadillac in Verbindung gebracht werden. Hier mehr dazu.