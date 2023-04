FC Schalke 04: Ex-Talent kämpft um den Durchbruch – doch es will einfach nicht klappen

In den deutschen U-Nationalmannschaften war er regelmäßig Gast, beim FC Schalke 04 wollte er den Durchbruch im Profi-Fußball schaffen, doch bis heute will es einfach nicht klappen. Die Rede ist von Kilian Ludewig.

Der 23-Jährige spielt inzwischen in Dänemark bei Aalborg BK, doch auch dort bleibt ihm der große Durchbruch bislang verwehrt. Dem früheren Kicker des FC Schalke 04 droht der Ruf des „ewigen Talents“.

FC Schalke 04: Ludewig noch immer nicht angekommen

2020 holte der FC Schalke 04 Ludewig auf Empfehlung des damaligen Coachs Manuel Baum per Leihe aus Salzburg. Baum war großer Fan des Rechtsverteidigers, kannte ihn bereits aus seiner Zeit bei der Nationalmannschaft und traute ihm den großen Sprung in die Bundesliga zu.

Der Plan ging allerdings überhaupt nicht auf. In den ersten acht Spielen stand der 23-Jährigen noch in der Startelf, konnte dabei aber nicht überzeugen. Kurz vor Jahreswechsel brach er sich dann die Mittelfuß und fiel fast die gesamte Rückrunde aus. Im Sommer endete die Leihe mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga.

Ludewig-Leihe verläuft wieder nicht nach Plan

Ludewig kehrte zurück zu RB Salzburg, musste dort nach einem halben Jahr mit nur zwei Einsätzen aber schon wieder die Segel streichen. Es folgte eine erfolglose Leihe zum niederländischen Erstligisten Willem II. Seit Sommer trägt Ludewig nun leihweise das Trikot von Aalborg BK, doch auch dort könnte es um einiges besser laufen.

Kilian Ludewig spielt inzwischen in Dänemark bei Aalborg BK. Foto: IMAGO / Gonzales Photo

Bei dem dänischen Klub kommt er bislang zwar regelmäßig zum Einsatz, doch es läuft alles andere als gut: Aalborg steht am Tabellenende der dänischen Superligen. Und noch bitterer: Ludewig fehlt seit Mitte März verletzt.

Im Sommer kehrt Ludewig vorerst nach Salzburg zurück. Trotz Vertrag bis 2025 gehen österreichische Medien aber davon aus, dass der 23-Jährige keine Zukunft mehr bei Red Bull hat und den Verein verlassen wird.