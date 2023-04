FC Schalke 04: Abgang besiegelt? S04-Flop ist wohl endgültig weg

Seine Zeit beim FC Schalke 04 begann eigentlich so vielversprechend, doch so richtig angekommen ist Reinhold Ranftl bei Königsblau nie. Nach nur einem Jahr wechselte er auf Leihbasis zurück in seine Heimat und steht nun vor einem endgültigen Abgang.

Austria Wien will Reinhold Ranftl vom FC Schalke 04 fest verpflichten. Das bestätigte jetzt Austrias Sportdirektor Manuel Ortlechner.

FC Schalke 04: Ranftl-Abgang wohl beschlossen

Starke Auftritte in den Testspielen, immer gute Laune und sogar ein eigener virtueller Fan-Klub („Reini Ranftl Rackers“) – als Reinhold Ranftl 2021 zum FC Schalke 04 wechselte, sah alles nach einer Traumehe aus, doch daraus wurde nichts. Der 31-Jährige konnte nur selten mit seiner Leistung überzeugen und stand am Saisonende sogar gar nicht mehr im Kader.

Den Aufstieg erlebte Ranftl zwar mit, aber es war schnell klar, dass er nicht bleiben würde. Schließlich wechselte der Österreicher im vergangenen Sommer auf Leihbasis zu Austria Wien. Die Rückkehr in die Heimat scheint Ranftl richtig gut zu tun. Ranftl steht meist immer in der Startelf und steuerte zuletzt beim 2:2 gegen den LASK sogar einen Treffer bei.

„Sind im Austausch mit Schalke“

Für die Austria ist klar: Ranftl soll bleiben. „Reinhold Ranftl wird nicht nur aufgrund seiner sportlichen, sondern auch ganz besonders wegen seiner menschlichen Qualitäten von allen sehr geschätzt“, so Sportdirektor Manuel Ortlechner gegenüber dem Portal „Fußballeuropa“. Er bestätigte: „Man weiß, was man aneinander hat und kann sich das natürlich vorstellen. Wir sind im Austausch mit Schalke und seinem Management, können momentan aber nicht mehr dazu berichten.“

Fakt ist: Austria Wien besitzt eine Kaufoption. Das bestätigten beide Vereine bei der Bekanntgabe der Leihe – eine genaue Summe nannten sie aber nicht. Laut Medienberichten soll diese allerdings bei 600.000 Euro liegen. 2021 zahlte Schalke 650.000 Euro an den LASK und stattete Ranftl mit einem Vertrag bis 2024 aus – jetzt könnte alles schon wieder vorbei sein.