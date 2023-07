In der Sommerpause wird es wieder unzählige Transfergerüchte um Abgänge und Neuzugänge geben. Auch der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga steht beim FC Schalke 04 der nächste Umbruch an. Gerüchte dürften in der Sommerpause fast täglich auftauchen. Geld für hohe Ablösesummen ist nicht vorhanden, deshalb muss der FC Schalke 04 bei seinen Neuzugängen kreativ werden.

FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte

Einige Abgänge hat der FC Schalke 04 schon kurz nach Saisonende verkündet. Nun müssen Neuzugänge her. Die Königsblauen sind gezwungen, den Kader zu verändern, um das Ziel, den direkten Wiederaufstieg, zu schaffen.

Wir behalten bei den Transfer-Plänen des FC Schalke 04 den Überblick und halten alle S04-Fans in unserem Transfer-Blog stets über die neusten Transfergerüchte, feststehende Wechsel und Ablösesummen auf dem Laufenden.

Wunschtransfer vom Tisch?

21.47 Uhr: Nachdem man sowohl im Mittelfeld als auch in der Offensive bereits Neuzugänge verkünden konnte, sollen demnächst noch Neuverstärkungen für die Defensive folgen. Doch der Wechsel von einem Wunschspieler rückt ihn die Ferne. Mehr hier!

Wechsel von Angreifer offiziell

Montag, 03. Juli, 17.40 Uhr: Der FC Schalke 04 hat einen weiteren Spieler verkauft. Der Abgang des Stürmer hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, nun ist er offiziell. Wohin es den Angreifer zieht und wie viel Ablöse der S04 bekommt, lest ihr hier!

Transfer-Knall steht bevor

Sonntag, 02. Juli, 09.20 Uhr: Beim FC Schalke 04 steht der nächste Transfer-Knall bevor. Schon bald könnte der Klub einen seiner wertvollsten Spieler verlieren. Sportdirektor Andre Hechelmann bestätigte jetzt die Gespräche. Hier die Einzelheiten!

Harit-Verkauf spült Geld in die Kassen

16.04 Uhr: Was schon länger klar war, ist nun auch offiziell bestätigt: Amine Harit verlässt den FC Schalke 04 endgültig und gehört nun Olympique Marseille. Die Kaufoption hat gegriffen und ist zum 01. Juli nun auch aktiviert worden. Wie viel der FC Schalke 04 verdient, erfährst du hier!

Ex-Star vor Wechsel in 2. Bundesliga

Samstag, 01. Juli, 09.05 Uhr: Ein Ex-Star steht vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga. Ob der FC Schalke 04 an ihm aber Interesse hat, darf man stark bezweifeln. Eine Rückkehr wäre für die Fans ein echter Horror. Hier mehr!

Ohnmacht bei Schalke-Fans

20.25 Uhr: Bei einem Fan-Liebling des FC Schalke 04 kommt Bewegung rein. Der Transfer steht kurz bevor – die Fans sind allerdings alles andere als glücklich darüber. Hier alle Infos.

Talent auf dem Absprung

Freitag, 30. Juni, 9.45 Uhr: Er wurde als Juwel gehyped, sein Bundesliga-Debüt sehnlich erwartet. Doch inzwischen ist es still um ihn geworden. Jetzt folgt der Wechsel eines S04-Talents.

Schalke bekommt Konkurrenz

20.35 Uhr: Die Königsblauen bekommen Konkurrenz im Werben um Steven Skrzybski. Ausgerechnet ein Konkurrent um den Aufstieg will dazwischen funken. Hier mehr erfahren.

Endlich Durchbruch im Bülter-Deal?

Donnerstag, 29. Juni, 6.55 Uhr: Nach langem hin und her gibt es wohl endlich Bewegung im Transfer-Poker um Marius Bülter. Schalke und Hoffenheim stehen wohl kurz vor einer Einigung. Hier mehr dazu.