FC Schalke 04: Entlassungshammer bei S04 – DARÜBER ist Reis wirklich gestolpert

Mit diesem Paukenschlag hat zu diesem Zeitpunkt beim FC Schalke 04 wohl keiner mehr gerechnet. Völlig aus dem Nichts verkündeten die Knappen in den Morgenstunden am Mittwoch die vorzeitige Entlassung von Thomas Reis. Ein Hilferuf, ein Verzweiflungsschrei.

Nach wenigen Spieltagen in der Saison sieht man die Aufstiegsambitionen gefährdet. Der Streit mit Timo Baumgartl war für den Trainer offenkundig der Sargnagel. Doch die Probleme beim FC Schalke 04 gehen tiefer. DARAN ist Reis wirklich gescheitert.

FC Schalke 04: Sturheit kostet Reis den Job

Der Ausraster von Baumgartl am Sky-Mikrofon vom vergangenen Wochenende war nur die Spitze des Eisbergs. Denn das, was der Innenverteidiger kritisierte, war vielen Fans eigentlich schon seit Saisonbeginn ein Dorn im Auge.

Mit aller Macht wollte Thomas Reis seine Mann-gegen-Mann-Verteidigung zum Funktionieren bringen. Einzig: Es klappte nicht. In keinem einzigen Spiel konnte der FC Schalke 04 überzeugen. Selbst beim 3:0-Sieg gegen Kaiserslautern hagelte es Kritik an der Ausrichtung.

Und Reis? Der reagierte mit viel Sturheit. Kritik an der taktischen Ausrichtung ließ er an sich abprallen. Solange, bis es nach der Pauli-Pleite zum großen Knall kam, der letztendlich seinen Rauswurf einleitete.

Kein Plan B

Man könnte sagen, dass Reis seinen großen Fehler bereits vor dem ersten Spieltag begangen hat. Die gesamte Vorbereitung war auf dieses von ihm auserkorene System ausgelegt. Einen Plan B? Schien es nicht zu geben. Reihenweise schwache Auftritte ließen ihn nicht vom System abrücken.

Auch ein ewiges Streitthema: Die Besetzung im Zentrum. Reis präferierte die Variante mit Ron Schallenberg als einzigem Sechser. Der Neuzugang wirkte in dieser Rolle jedoch überfordert. Nur in einem Spiel (gegen Kiel) trat Reis mit einer Doppel-Sechs an. Ironischerweise das Spiel, in dem Schallenberg mit Rot vom Platz flog.

FC Schalke 04: Aufgabe für neuen Trainer

Daher ist die Aufgabe für den neuen Trainer, egal wer es wird: Ein neues taktisches Gerüst, das mehr Erfolg verspricht. Dass in der Mannschaft mehr steckt als der Abstiegskampf in der 2. Liga, sollte klar sein. Es muss nur aus ihnen herausgekitzelt werden.