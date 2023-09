FC Schalke 04: Harte Kritik von Ex-Star – Baumgartl-Zoff dehnt sich weiter aus

Die Causa Baumgartl sorgt beim FC Schalke 04 weiterhin für dicke Luft. Nach der Niederlage gegen St. Pauli hatte der Innenverteidiger ein Wut-Interview gehalten, darin deutlich die Taktik von Thomas Reis kritisiert.

Die Strafe folgte am Tag danach. Der FC Schalke 04 verdonnerte den Neuzugang zu einer Geldstrafe und einer Trainingswoche bei der U23. Eine Strafe, die ein ehemaliger S04-Star überhaupt nicht nachvollziehen kann.

FC Schalke 04: Dicke Strafe

Timo Baumgartl habe gegen interne Verhaltensregeln verstoßen – so begründete der Verein die verhängte Strafe. In seinem Interview bei Sky hatte er massive Kritik an der Mannverteidigung, die Reis spielen lässt, geübt, und mehrmals darauf hingewiesen, dass man so gegen starke Gegner Probleme bekommen.

Vielen Fans sprach er aus der Seele. „Endlich sagt es mal jemand“, dachten sich viele Anhänger. Doch die Knappen wollen eine derartige Abrechnung natürlich nicht in der Öffentlichkeit. Und so kam es zur Strafe.

Aogo wettert gegen S04

Dennis Aogo, der selbst einst für den FC Schalke 04 spielte, findet dieser allerdings völlig unverhältnismäßig. Andauernd schreie die Fußballwelt nach solchen Typen, sagte er bei „Sky“. Und dann diskreditiere man jemanden, der in einem Interview seine Meinung sage, dabei aber nicht den Trainer persönlich kritisiere, sondern sich aufs Inhaltliche fokussiere.

„Da frage ich mich schon, für was er genau eigentlich sanktioniert wurde“, wundert sich der ehemalige Linksverteidiger. Er habe Baumgartl im Anschluss sogar selbst kontaktiert, verrät der Sky-Experte.

„Ich habe ihn angerufen, weil ich ihm sagen wollte, dass ich das Interview gut fand – inhaltlich gut, auf den Punkt“, so Aogo. „Natürlich war es kritisch, aber im Fußball ist halt nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen.“

FC Schalke 04: Tiefe Risse

So oder so – die tiefen Risse bei den Knappen sind durch das Interview für alle deutlich geworden. Nun ist es an Thomas Reis, darauf zu reagieren und die richtigen Maßnahmen zu treffen.