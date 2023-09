FC Schalke 04 entlässt Trainer Reis – DIESES Detail sorgt für große Fragezeichen

Spätestens nach dieser Nachricht am Mittwochmorgen (27. September) war jeder Schalker wach. Der FC Schalke 04 entlässt Trainer Thomas Reis mit sofortiger Wirkung. Damit hätte zum jetzigen Zeitpunkt niemand mehr gerechnet.

Gerade der Zeitpunkt der Entlassung von Trainer Thomas Reis sorgt für große Fragezeichen. Warum hat der FC Schalke 04 nicht früher reagiert? Wieso entlässt man einen Trainer zwei Tage vor dem nächsten Spiel?

FC Schalke 04: Reis entlassen – warum jetzt?

Nach der 1:3-Pleite gegen den FC St. Pauli am Samstagabend (23. September) hatten viele mit einer Reis-Entlassung gerechnet – allerdings nicht erst am Mittwochmorgen, sondern schon am Sonntag, spätestens am Montag. Der ausbleibende sportliche Erfolg gefährdete das Projekt „Wiederaufstieg“, Reis‘ Taktik ging nicht auf und mit Timo Baumgartl kritisierte sogar ein Spieler öffentlich die taktischen Vorgaben des Trainers.

Doch was machte man bei Schalke? Statt Reis-Entlassung verhängte S04 eine Geldstrafe für Timo Baumgartl und versetzte ihn in die U23. Eigentlich ein deutliches Zeichen für Trainer Thomas Reis, die sportliche Leitung stärkte ihm damit den Rücken. Nur wenige Tage später folgte nun aber doch die Entlassung.

Auffällig auch: Nach der Niederlage gegen St. Pauli sagte Sportdirektor Andre Hechelmann noch: „Meine Aussage vom Magdeburg-Spiel steht, steht auch nach der Niederlage am Millerntor.“ Vor einer Woche hatte Hechelmann Reis noch „volles Vertrauen“. Dies schien es nun plötzlich doch nicht mehr zu geben.

FC Schalke 04: Zeitpunkt unheimlich „unglücklich“

Und auch aus sportlicher Sicht ist der Zeitpunkt äußert unglücklich. Schon am Freitagabend (29. September, 18.30 Uhr) trifft der FC Schalke 04 auf den SC Paderborn. Reis hat die Vorbereitung mit der Mannschaft am Montag bekommen. Co-Trainer Matthias Kreutzer bleiben also nur wenige Trainingseinheiten, um das Team jetzt nach seinen Vorstellungen auf Paderborn einzustellen.

Das Prädikat „unglücklich“ trifft die Entlassung von Trainer Reis am besten.