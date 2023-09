FC Schalke 04: Reis hochkant rausgeworfen – jetzt wackelt auch ER gehörig

Er kam in einer ausweglosen Situation, entfachte eine unglaubliche Euphorie – und scheiterte letztlich am Pulverfass FC Schalke 04. Thomas Reis ist als Cheftrainer in Gelsenkirchen Geschichte. Nach anhaltendem Misserfolg muss er gehen.

Postwendend beginnt beim FC Schalke 04 die Suche nach einem neuen Trainer. Hier ist jetzt auch Peter Knäbel in der Verantwortung. Denn nach dem erneuten Trainer-Drama wackelt auch sein Stuhl gehörig!

FC Schalke 04: Knäbel in großer Gefahr

Schon vor der Entlassung von Thomas Reis stand Knäbel vor einer unsicheren Zukunft. Der Vertrag des Sport-Vorstands läuft im kommenden Sommer aus. Eine Verlängerung ist derzeit äußerst fraglich, denn die Erfolge des 56-Jährigen sind überschaubar.

Als ehemaliger technischer Direktor rutschte Knäbel Ende Februar 2021 in eine höhere Verantwortlichkeit. Damals, in akuter Abstiegsgefahr, entließ der FC Schalke 04 unter anderem Vorstand Jochen Schneider. Knäbel übernahm zunächst kommissarisch, stieg später selbst zum Sport-Vorstand auf.

Fast keine Trainerntscheidung saß

Als solcher hat er bisher kein Händchen für Trainer bewiesen. Zunächst holte er Dimitrios Grammozis, der den Abstieg nicht mehr verhindern konnte. In der zweiten Liga fehlte dann der Glaube, es mit ihm zurück in die Bundesliga zu schaffen. Eine Parallele zu Thomas Reis, die nun ebenfalls mit einer Entlassung endete.

Dazwischen versuchte es Knäbel noch mit Frank Kramer in der Bundesliga. Ein Plan, der ebenfalls krachend scheiterte. Einzig und allein der Knäbel-Plan, Mike Büskens in Liga 2 zu installieren, ging letztlich auf.

FC Schalke 04: Knäbel muss liefern

Daher ist der kommende Trainer die letzte Chance für Knäbel seinen eigenen Job zu retten. Nur wenn der neue Mann den Erfolg zurückbringt, hat er eine Chance auf eine Vertragsverlängerung als Vorstand.

Gelingt das nicht, ist sein Aus im kommenden Sommer so gut wie vorprogrammiert. Das wird auch der Noch-Vorstand des FC Schalke 04 bei der Trainer-Suche im Hinterkopf haben.