FC Schalke 04: Star will unbedingt bleiben – „So habe ich es mir ausgemalt“

Thomas Ouwejan hat sich in die Herzen der Fans des FC Schalke 04 gespielt. Der 25-Jährige zählt zu den absoluten Leistungsträgern und verzaubert die Anhänger mit seinen Vorlagen.

Noch steht nicht fest, ob der Leihspieler auch über den Sommer hinaus beim FC Schalke 04 bleibt. Geht es aber nach Thomas Ouwejan, spielt er noch länger für S04.

FC Schalke 04: Ouwejan träumt vom Aufstieg und will bei Schalke bleiben

Thomas Ouwejan ist die Entdeckung der Saison. Mit acht Assists zählt der Linksverteidiger zu den besten Vorlagengebern der 2. Bundesliga. Beim FC Schalke 04 werden seine Flanken und Freistoß geliebt, bei der Konkurrenz gefürchtet.

Thomas Ouwejan will beim FC Schalke 04 bleiben!

Vor der Saison holte Schalke Ouwejan auf Leihbasis von AZ Alkmaar, im Sommer endet die Leihe. Im Falle des Aufstiegs besitzt der FC Schalke 04 eine Kaufpflicht. Diese soll bei ungefähr zwei Millionen Euro liegen. Schafft S04 die Bundesliga-Rückkehr nicht, besteht nur eine Kaufoption.

Fakten zu Thomas Ouwejan

Geboren am 30. September 1996 in Alkmaar, Niederlande.

Wurde beim AZ Alkmaar ausgebildet.

2020 spielte er auf Leihbasis für eine Saison bei Udinese Calcio (Italien).

2021 ging es per Leihe weiter zum FC Schalke 04.

Sein Vertrag in Alkmaar läuft noch bis 2024.

Für Schalke 04 stand er 27 Mal auf dem Platz (3 Tore, 8 Vorlagen | Stand: 15. April)

Ouwejan selbst macht keinen Hehl daraus, dass er unbedingt bei Schalke bleiben will. „Wenn wir aufsteigen, bleibe ich, wenn wir nicht aufsteigen, muss ich vieles mit dem Verein besprechen und sehen, was das Beste für mich ist. In meiner Idealvorstellung werde ich mit diesem Verein in die Bundesliga gehen, so habe ich es mir ausgemalt. Ich finde es fantastisch, mit einem Verein wie Schalke in die Bundesliga zu gehen“, sagte Ouwejan im Interview mit „Voetbalzone“.

FC Schalke 04: Fans wünschen sich Ouwejan-Verbleib

Die Fans des FC Schalke 04 werden die Worte von Ouwejan lieben. Sie wünschen sich schon länger, dass die Königsblauen den Niederländer festverpflichten – auch bei einem verpassten Aufstieg.

Aktuell hat Ouwejan mit einer hartnäckigen Wadenverletzung zu kämpfen. Sein Einsatz am Wochenende gegen den SV Darmstadt steht auf der Kippe (Hier erfährst du mehr dazu!).