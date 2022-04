FC Schalke 04 gab ihm den Laufpass: Ex-Coach steht vor großem Erfolg

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

Schalke 04: Die Talfahrt des Traditionsvereins bis in die 2. Liga

Schalke 04: Die Talfahrt des Traditionsvereins bis in die 2. Liga

Mit dem FC Schalke 04 feierte er erst die Vize-Meisterschaft, musste in der nächsten Saison aber seinen Posten räumen. Die Rede ist von Domenico Tedesco.

Der Übungsleiter wurde beim FC Schalke 04 entlassen, jetzt kämpft er mit RB Leipzig um den größten Erfolg seiner Karriere.

FC Schalke 04: Ex-Coach Tedesco kämpft um internationalen Titel

In seinem ersten Jahr beim FC Schalke 04 war er der gefeierte Held. Tedesco führte S04 völlig überraschend zur Vize-Meisterschaft, ins DFB-Pokal-Halbfinale und in die Champions League. In der zweiten Saison sah er die Fälle davon schwimmen.

S04 konnte an die Leistungen der Vorsaison nicht mehr anknüpfen, scheiterte im Champions-League-Achtelfinale krachend gegen Manchester City (2:3, 0:7). Der FC Schalke 04 gab ihm schließlich den Laufpass.

Beim FC Schalke 04 wurde Domenico Tedesco entlassen. Foto: imago images/Shutterstock

Nach anderthalb Jahren bei Spartak Moskau heuerte Tedesco im Dezember 2021 bei RB Leipzig an. In der Bundesliga sind die Leipziger das Team der Stunde. Die Bilanz von Tedesco: 10 Siege, 3 Remis, 2 Niederlagen. In der Europa League zog RB mit Tedesco ins Halbfinale ein.

------------------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04

------------------------------------------

Ex-Schalke-Coach Tedesco vor Europa-League-Titel

Dort warten jetzt mit den Glasgow Rangers ein machbarer Gegner für RB Leipzig. Unter den vier verblieben Mannschaften (Glasgow, West Ham, Eintracht Frankfurt) ist RB Leipzig das stärkste Team. Der Titel wäre für Tedesco der größte Erfolg seiner Karriere.

+++ FC Schalke 04: Schicksal droht sich zu wiederholen – Ex-S04-Star spricht Klartext +++

Schon mehrfach forderten die Fans des FC Schalke 04 die Rückkehr von Tedesco, bei ihnen hat der 36-Jährige noch immer ein überragendes Standing. Zu einem Comeback kam es bislang aber nicht.

FC Schalke 04: Ex-Star vor Rückkehr? „Kann es mir sehr gut vorstellen“

Kehrt ein Ex-Kicker zum FC Schalke 04 zurück? Seine Worte sind vielsagend (Hier mehr erfahren). (fs)