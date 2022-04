FC Schalke 04 in großer Sorge! Muss S04 im Saisonendspurt auf IHN verzichten?

Zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten investierte Schalke 04 Millionen in neue Spieler. Von den teuersten Transfers haben jedoch nur wenige wirklich gezündet. Wir zeigen Dir die fünf teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

Für den FC Schalke 04 geht es jetzt in die extrem heiße Phase! Die Königsblauen stehen fünf Spieltage vor dem Ende an der Tabellenspitze und wollen wieder in die Fußball-Bundesliga aufsteigen.

Jetzt im Saisonendspurt braucht der FC Schalke 04 jeden einzelnen Spieler. Doch ausgerechnet ein Leistungsträger droht weiter auszufallen.

FC Schalke 04 in Sorge – Ouwejan fehlt weiter

Voller Fokus auf das Auswärtsspiel bei den Lilien. Die Königsblauen bereiten sich intensiv auf das Duell mit Darmstadt am Sonntag (17. April, 13.30 Uhr/Sky) vor.

------------------------------

Das Restprogramm des FC Schalke 04:

17. April, 13.30 Uhr: SV Darmstadt 98 (Auswärts)

23. April, 13.30 Uhr: Werder Bremen (Heim)

29. April, 13.30 Uhr: SV Sandhausen (A)

7. Mai, 20.30 Uhr: St. Pauli (H)

15. Mai, 13.30 Uhr: 1. FC Nürnberg (A)

------------------------------

Währen Victor Palsson seine Corona-Infektion überstanden hat und am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, fehlte Thomas Ouwejan erneut. Der Linksverteidiger verpasste am Wochenende bereits die Partie gegen Heidenheim (3:0) und droht jetzt erneut auszufallen.

FC Schalke 04: Wie lange fällt Ouwejan aus?

Der Niederländer laboriert weiter an muskulären Problemen, fiel in dieser Saison deshalb schon mehrere Wochen aus. Ob der S04 ausgerechnet im Saisonendspurt auf seinen besten Vorlagengeber (acht Tore) verzichten muss?

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Sollte der 25-Jährige weiter fehlen, haben die Schalker mit Kerim Calhanoglu einen guten Ersatz auf der Linksverteidiger-Position. Der Youngster hat in den Partien, in denen Ouwejan nicht spielte, ordentliche Leistungen gezeigt und sich für weitere Aufgaben angeboten (Hier mehr dazu).

Wird Thomas Ouwejan dem FC Schalke 04 noch lange fehlen? Foto: IMAGO / RHR-Foto

Gegen Darmstadt werden mit Sicherheit Marius Lode und Marc Rzatkowski fehlen, die sich beide in Corona-Quarantäne befinden. Aber es gibt auch erfreuliche Nachrichten: Mehmet Aydin und Andreas Vindheim, die beide seit Wochen fehlen, konnten das volle Programm bestreiten. Für das Spiel am Sonntag könnten beide wieder eine Option für die rechte Defensivseite sein. (oa)