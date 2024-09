FC Schalke 04: Plötzlich weg – Rätsel um S04-Juwel gelüftet

Er gilt als eines der größte Juwele des FC Schalke 04 – doch nach seiner Länderspielreise war er plötzlich abgetaucht. Weder bei den Profis noch bei der U23 stand Taylan Bulut im Kader. Der Grund dafür: unbekannt. Das machte einige S04-Fans nervös.

Nun ist das Geheimnis um das „Verschwinden“ des Talents gelüftet. Und: Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Schon am nächsten Spieltag dürfte Taylan Bulut beim FC Schalke 04 wieder auf dem Platz stehen.

FC Schalke 04: Was ist los mit Taylan Bulut?

Spätestens mit dem schmerzhaften Abgang von Assan Ouedraogo sehen viele Taylan Bulut als größtes Talent, das Schalke hat. Nicht umsonst bekam er im Sommer seinen ersten Profivertrag – und war die vergangenen Wochen nicht im Training, sondern glänzte bei seinen ersten beiden Spielen für Deutschlands U19-Nationalmannschaft (hier mehr).

Am Ende der Länderspielpause kehrte der 18-Jährige zurück nach Gelsenkirchen. Doch er tauchte auf keinem Spielberichtsbogen auf. Weder bei den Profis noch in der Reserve und auch nicht in der U19, wo er ebenfalls noch spielberechtigt wäre, stand er im Spieltagskader. Grund genug für einige Fans, sich Sorgen um ihr Talent zu machen.

S04-Juwel Taylan Bulut angeschlagen

Die aber sind unbegründet. Auf WAZ-Nachfrage wurde klar: Bulut war leicht angeschlagen von seiner Premiere bei der deutschen U19 zurückgekehrt. Nichts Wildes, was ihn längerfristig aus der Bahn werfen sollte. Schon am folgenden Wochenende könnte er wieder auf dem Platz stehen.

Ob bei den Profis oder in der Regionalliga, wird Karel Geraerts entscheiden. Womöglich auch mit Blick auf die Trainings-Rückkehr seines Youngsters. Zweimal durfte er diese Saison schon bei den Profis ran: Beim 2:0-Pokalerfolg in Aalen von Beginn an und in der Schlussphase beim 2:2 in Magdeburg.