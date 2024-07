FC Schalke 04: Neuer Knappen-Star? Geraerts schwärmt schon von ihm

Der FC Schalke 04 weilt derzeit im Trainingslager im österreichischen Mittersill, um sich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten. Nach der Katastrophensaison im letzten Jahr ist Wiedergutmachung angesagt.

Das soll vor allem mit neuem Personal gelingen. Gleich 16 neue Spieler sind im Trainingscamp dabei, davon zehn externe Neuzugänge. Doch nun gibt Trainer Karel Geraerts zu: Am Auffälligsten ist ein S04-Juwel – mit ihm hätte wohl keiner gerechnet!

FC Schalke 04: Taylan Bulut hebt sich hervor

Angesprochen auf die Trainingsleistungen seiner Mannschaft sagt Geraerts in Mittersill: „Es ist eigentlich nicht richtig, einen hervorzuheben, aber Taylan Bulut hat es die ersten zwei Wochen sehr gut gemacht. Er ist sehr, sehr jung, aber überzeugt schon“, schwärmt der Belgier.

Bulut ist im Sommer 2020 in die Schalker Knappenschmiede gewechselt. Zuvor hatte er bei Bayer Leverkusen gekickt. Ursprünglich hatte man auf Schalke sogar schon zum letzten Saisonbeginn in Erwägung gezogen, den 18-Jährigen zusammen mit Assan Ouedraogo zu den Profis hochzuziehen. Doch der Wunsch des damaligen S04-Cheftrainers Thomas Reis wurde nicht erhört. Nun könnte es endlich so weit sein.

Droht dem S04 ein Luxusproblem?

Doch die guten Leistungen des Youngsters könnten für Trainer Karel Geraerts auch zum Problem werden. Denn mit Mehmet Can Aydin und Adrian Gantenbein, für den noch in diesem Sommer 300 Tausend Euro in die Hand genommen wurde, sind gleich zwei gestandenen Profis auf der Rechtsverteidigerposition eingeplant. Bulut erwartet also harte Konkurrenz.

Dennoch: Auf Schalke wird man sich über solche Probleme derzeit wohl eher weniger beschweren. Die gute Stimmung rund um den Verein, die durch den Neuaufbau von den S04-Bossen Marc Wilmots und Ben Manga eingeleitet wurde, soll möglichst lange bleiben.