Es hatte sich angedeutet: Ex-Schalke-Star verkündet Karriereende

Seine Laufbahn kann sich sehen lassen. Er hat mit den allergrößten Spielern zusammen gespielt, große Titel gefeiert und enorm wichtige Tore geschossen. Am Anfang seiner Karriere kickte er bei Schalke, verzauberte schon dort die Fans.

Dreieinhalb Jahre spielt Ivan Rakitic auf Schalke, schoss Königsblau 2010 mit einem Traumtor zum Derbysieg und holte mit dem S04 2011 den DFB-Pokal. Nach seinem Abgang aus Gelsenkirchen wurde er später in Barcelona zu einem wichtigen Teil bei einer der besten Mannschaften der Geschichte. Jetzt hat er sein Karriereende verkündet.

Ex-Schalke-Profi Rakitic macht Schluss

Champions-League-Sieger inklusive Finaltor, Vize-Weltmeister, viermal spanischer Meister, viermal spanischer Pokalsieger und zweimal Europa-League-Sieger – Rakitic hat in seiner Karriere etliche große Titel gewonnen. Dazu sicherte er sich 2015 den Titel des Fußballers des Jahres in Kroatien.

Er spielte mit Lionel Messi, Raul, Luis Suraz, Neymar, Luka Modric, Klaas-Jan Huntelaar und vielen anderen unglaublichen Spielern zusammen. Nach knapp 20 Jahren im europäischen Spitzenfußball hat der Kroate am Montag (07. Juli) bekannt gegeben, dass er aufhöre und seine aktive Laufbahn beenden werde.

„Lieber Fußball, du hast mir mehr gegeben, als ich je zu träumen gewagt hätte. Freunde, Emotionen, Freude und Tränen. Jetzt ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Denn selbst wenn ich dich verlasse, wirst du mich nie verlassen. Danke, Fußball!“, sagte Rakitic in seinem Abschiedsvideo auf Instagram

Zeit bei S04 „hat Türen geöffnet“

Auch über seine Zeit auf Schalke sprach er kurz. Dort sei er „gewachsen, zum ersten Mal fern von zu Hause, und habe gelernt, mich neuen Herausforderungen zu stellen“. Er sei bei den Knappen „stärker gewonnen“ und habe sich so „neue Türen geöffnet“.

Nach seiner Zeit in Deutschland ging es für den Mittelfeld-Strategen weiter zum FC Sevilla, ehe er 2014 zum katalanischen Star-Ensemble nach Barcelona wechselte. Dort erlebte er zweifelsfrei die Höhepunkte seiner Karriere. Über Sevilla und einem kurzen Intermezzo in Saudi-Arabien kehrte Rakitic 2014 in seine kroatische Heimat zu Hajduk Split zurück. Ein Jahr später verkündete er nun sein Karriereende!