FC Schalke 04: Irre Fügung! S04 spart Mega-Betrag – ohne einen Finger zu krümmen

Seit Jahren muss der hochverschuldete FC Schalke 04 jeden Euro zweimal rumdrehen. Auch für Transfers ist das Budget knallhart kalkuliert und meist sehr knapp. Immer und überall stellen sich die Bosse die Frage: Wo können wir sparen?

Nun dürfte die Freude groß sein, dass sich durch mehrere glückliche Fügungen ein satter Betrag einsparen lässt. Und das, ohne dass der FC Schalke 04 dafür aktiv werden muss.

FC Schalke 04 spart hunderttausende Euro

Der Champions-League-Deal mit Schachtar Donezk hat sich für Königsblau richtig gelohnt. Rund zwei Millionen Euro verdient der S04 an den vier Heimspielen, die die Ukrainer in der Arena austragen. Durch eine Uefa-Regeländerung und eine Menge Losglück spart man als Gastgeber obendrein viel Geld.

+++ Aus beim FC Schalke 04 – hat dieser Star sich nun böse verzockt? +++

Seit 2023/24 erlaubt die Uefa in Deutschland, England und Frankreich wieder Stehplätze bei Europapokal-Partien. Die waren zuvor über Jahrzehnte verboten. In der Schalke-Arena müssen Nordkurve und Gästebereich damit nicht mehr „versitzplatzt“ werden. 8.778 Sitze mussten vorher aufwändig per Handarbeit eingebaut werden. Kosten, an denen sich Schalke als Stadion-Eigentümer hätte beteiligen müssen.

Los-Glück und Fährmann-Pech sorgen für Einsparungen

Auch bei der Champions-League-Auslosung hatte der S04 Glück. Auf alle vier Donezk-Partien folgt ein Heimspiel des FC Schalke 04. Der mobile Rasen kann deshalb im Stadion bleiben – und das spart viel Geld. Einmal raus- und wieder reinfahren kostet über 25.000 Euro. Mehr als 100.000 Euro werden nun eingespart.

Mehr News:

Der größte Faktor aber ist sportlicher Natur. Ralf Fährmann wurde vor der Saison endgültig aussortiert, ist jedoch ein äußerst teurer Tribünengast. Mit einem Gehalt von rund 1,5 Millionen Euro gehört er zu den Top-Verdienern im Kader. Im Training der U23 zog er sich Anfang September einen Außenbandriss im Knie zu. Bitter für den Fanliebling, für den FC Schalke 04 finanziell aber sehr hilfreich. Denn für die Dauer der Verletzung übernimmt nun die Krankenkasse Fährmanns Gehalt. Und die Ausfallzeit beträgt mehrere Monate.