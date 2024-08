FC Schalke 04: Fans träumen von einem Hauch Champions League – und werden bitter enttäuscht

Champions-League-Fußball auf Schalke – das gab es letztmals vor sechs Jahren, bevor ein beispielloser Absturz folgte. Derzeit heißen die Gegner des FC Schalke 04 unter anderem Elversberg, Münster oder Karlsruhe. Und dennoch sieht die Veltins Arena bis Dezember gleich vier Spiele der Königsklasse.

Wegen des russischen Angriffskrieges trägt der ukrainische Verein Schachtar Donezk seine CL-Heimspiele im Stadion des FC Schalke 04 aus. Klar, dass bei den Partien auch einige Knappen-Fans am Start sein wollen. Beim Ticketverkauf wartete allerdings eine herbe Enttäuschung.

FC Schalke 04: Diese Vereine kommen

Am Donnerstagabend (29. August) loste die UEFA die Gruppenphase der Champions League aus. Die Spiele gegen Bayern München, Atalanta Bergamo, Young Boys Bern und Stade Brest trägt Donezk in der Veltins-Arena aus. Vier Spiele, von denen die Knappen aus Einnahmen-Sicht profitieren werden.

Zwar wären dank des neuen Los-Verfahrens sicherlich attraktivere Gegner für die Spiele auf Schalke möglich gewesen. Doch zahlreichen Fans des FC Schalke geht es erstmal nur darum, überhaupt mal wieder europäischen Fußball im Wohnzimmer zu sehen. Beim Ticketverkauf wartet jedoch eine böse Überraschung.

Keine Einzeltickets

Die Modalitäten für den Ticketverkauf kann Schalke nicht selbst festlegen. Hier hat Donezk ein Wörtchen mitzureden. Und so entschied sich der Klub aus der Ukraine unter anderem für ein dynamisches Preissystem. Bedeutet: Tickets können teurer werden, wenn die Anzahl der verfügbaren Plätze in einer bestimmten Kategorie sinkt. Schnell sein lohnt sich also, gerade jetzt, wo die Gegner feststehen.

Zum anderen ist es interessierten Fans nicht möglich, nur Tickets für ein Einzelspiel zu kaufen. Aktuell werden lediglich Ticketpakete verkauft, bei denen man gleich den Zuschlag für alle vier Spiele erwirbt. Eine Tatsache, die manch einen wurmt.

„Wann kann man denn Einzeltickets kaufen“, fragte ein S04-Fan daher auf „X“. Die Antwort des Veltins-Arena-Accounts: „Bis auf Weiteres wird es ausschließlich Ticketpakete für alle vier Spiele geben.“

FC Schalke 04 kassiert ordentlich Kohle

Für den ein oder anderen Anhänger sicherlich eine nicht zufriedenstellende Variante. Dennoch spülen die internationalen Spiele ordentlich Geld in die S04-Kasse. Angeblich kann Schalke mit Einnahmen von 1,5 bis zwei Millionen Euro rechnen – pro Spiel.