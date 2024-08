Max Meyer: Desaster perfekt! Ex-S04-Star kann nur machtlos zusehen

Der abgestürzte „Weltklasse-Spieler“: Max Meyer galt als eines der größten Talente des FC Schalke 04 und hatte eine rosige Zukunft vor sich. Statt sich bei den Königsblauen durchzusetzen, folgten wilde Wechsel durch Europas Ligen.

Mittlerweile ist Max Meyer bei Apoel Nikosia auf Zypern angekommen. Der Mittelfeldspieler musste jetzt binnen weniger Wochen gleich zwei bittere Rückschläge einstecken.

Max Meyer: Nächster Rückschlag!

Deutschland, England, Türkei, Dänemark und jetzt Zypern: Max Meyer hat einige interessante Länder und Ligen hinter sich. Sein neuester Klub ist Apoel Nikosia. Mit dem zyprischen Traditionsverein wollte der 28-Jährige eine erfolgreiche Saison spielen – am liebsten auch in der Champions League.

Doch in der dritten Runde der Qualifikation folgte gegen den slowakischen Klub Slovan Bratislava nach einem 0:2 und 0:0 das bittere Aus. Meyer musste den Traum von der Königsklasse begraben. Die nächste Möglichkeit gab es dann in der Qualifikation zur Europa League. Zwar nicht so attraktiv wie die Champions League, aber auch interessant für einen Klub wie Nikosia und Meyer, der unbedingt international spielen wollte.

Einfach wurde es für Nikosia nicht. Es ging gegen Rigas FS aus Lettland. Auch hier folgte dann ausgerechnet in der letzten Qualifikationsstufe das bittere Ausscheiden. Nach einer 1:2-Niederlage beim lettischen Klub, schaffte Nikosia in der Nachspielzeit zwar noch das 2:1 und rettete sich in die Verlängerung. Dort blieb es nach 120 Minuten dabei, weshalb es ins Elfmeterschießen ging.

Conference League statt Champions League

Max Meyer, der bis 65. Minute auf dem Platz stand, musste dann das Drama auf der Bank verfolgen. Zwei Teamkollegen versagten beim Elfmeterschießen die Nerven und sie verschossen vom Punkt.

Immerhin: Es geht nun in die Conference League für Meyer und Nikosia. Wenn man aber bedenkt, dass der Klub die Möglichkeit auf die Champions League hatte, ist es mehr als nur bitter, dass es nun „nur“ für den drittklassigen europäischen Wettbewerb gereicht hat.