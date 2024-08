FC Schalke 04 atmet auf: Horror-Szenario in der Champions League abgewendet

Der FC Schalke 04 und die Champions League: Diese Zeiten sind längst Geschichte. Früher hießen die Gegner Real Madrid und Manchester United. Jetzt muss der Traditionsverein in der 2. Bundesliga zu Dorfklubs wie Elversberg oder Mannschaften wie Verl.

Dennoch wird es in dieser Saison Champions-League-Stimmung in der Arena des FC Schalke 04 geben. Der ukrainische Klub Shakhtar Donetsk wird nämlich seine Heimspiele in der Veltins-Arena austragen. Ein Horror-Szenario der Schalker wurde bei der Auslosung abgewendet.

FC Schalke 04 atmet nach Champions-League-Auslosung auf

Bis der FC Schalke 04 selbst wieder in der Champions League antritt, wird es vermutlich noch lange dauern. Dafür muss der Klub zunächst einmal in die Bundesliga aufsteigen. Umso erfreulicher ist es, dass dennoch Königsklassen-Fußball in Gelsenkirchen gespielt wird.

Weil der ukrainische Klub Shakhtar Donetsk auch in der Saison 2024/25 seine Spiele aufgrund des Krieges gegen Russland nicht im eigenen Stadion austragen kann, übernimmt der S04 mit der Veltins-Arena die Rolle des Gastgebers. Die Ukrainer dürfen deshalb alle Partien der Königsklasse in Gelsenkirchen austragen.

Und jetzt stehen auch die Gegner fest. Acht Partien trägt Donetsk in der neu formierten Champions League aus. Vier Spiele auswärts, vier Partien in der Veltins-Arena. Nach Gelsenkirchen werden folgende Vereine anreisen: FC Bayern München, Atalanta Bergamo, Young Boys Bern und Stade Brest. Die vier Auswärtsspiele sind bei Borussia Dortmund, beim FC Arsenal, bei PSV Eindhoven und beim FC Bologna.

Keine BVB-Invasion in Gelsenkirchen

Über eine Sache ist der FC Schalke 04 besonders erleichtert: Dass das Spiel der Ukrainer gegen den BVB nicht in der Veltins-Arena stattfindet. Der Revierklub hätte nur ungern eine Dortmunder Fan-Invasion in der heimischen Arena gesehen. Stattdessen muss der ukrainische Klub in die andere Revierstadt reisen.

Und die vier Heimspiele bringen dem FC Schalke auch gutes Geld. Der Zweitligist, zuletzt auch mehrmaliger EM-Gastgeber, erhält für vier Partien rund zwei Millionen Euro. Einnahmen, die der klamme Traditionsverein mehr als nur gut gebrauchen kann.