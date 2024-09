FC Schalke 04: Juwel glänzt im Länderspiel – Geraerts schaut genau hin

Die Länderspielpause ist endlich vorbei, jetzt geht es mit dem Vereinsfußball wieder weiter. Für den FC Schalke 04 steht nach dem schwachen Saisonstart die nächste schwere Partie an. Am Freitag (13. September) geht es für Königsblau gegen den Karlsruher SC.

Einer der wenigen Spieler, der auf Länderspielreise war, war Taylan Bulut. Der Youngster des FC Schalke 04 konnte mit der deutschen U19-Nationalmannschaft glänzen. Trainer Karel Geraerts wird sich das bestimmt genau angeschaut haben. Das Top-Talent beweist sich nämlich für mehr Aufgaben.

FC Schalke 04: Juwel glänzt im Länderspiel

Es ist nicht mehr wie vor einigen Jahren, als der FC Schalke 04 in der Länderspielpause auf viele Spieler verzichten musste, weil diese mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren. Bei dieser Abstellungsperiode war es lediglich Taylan Bulut, der zu der Profimannschaft gehört.

Der Youngster war für das deutsche U19-Team gleich zweimal im Einsatz. Am 7. September gab es eine 1:2-Niederlage gegen Italien. Bulut spielte lediglich 20 Minuten. Deutlich mehr Spielzeit hatte er dann am Dienstag (10. September) beim 3:2-Erfolg gegen England.

Dabei konnte das Top-Talent im Team von Trainer Hanno Balitsch überzeugen und hatte einen großen Anteil am Sieg. Der Defensivmann stand in der Startelf und leitete mit einer starken Einzelaktion die zwischenzeitliche 1:0-Führung von Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim ein. Bulut eroberte die Kugel in der eigenen Hälfte und durfte nach einem anschließenden Sololauf über das halbe Spielfeld mit seinen Teamkollegen jubeln.

Geraerts schaut genau hin

Alles in allem zeigte der 18-Jährige eine gute Leistung und wird auch sicherlich darauf hoffen, dass Karel Geraerts genau hingeschaut hat. Das wird der Trainer des FC Schalke 04 wohl auch gemacht haben. Bulut gilt bei den Königsblauen als großes Talent für die Zukunft, soll langsam aufgebaut werden. Mit seiner Performance in der Länderspielpause hat er sich jedenfalls für weitere Partien bewiesen.

In der laufenden Saison kam er beim 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Magdeburg für zehn Minuten zum Einsatz. Für mehr Spiele reichte es bislang nicht, da auf der Rechtsverteidiger-Position, wo Bulut sich wohlfühlt, andere Spieler gesetzt sind. Dort sind Mehmet Aydin und Adrian Gantenbein seine Konkurrenten. Bislang konnte keiner der beiden in dieser Saison überzeugen. Ob Bulut bald wieder seine Chance bekommen wird?