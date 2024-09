FC Schalke 04: Droht eine Krise? DIESER Anblick lässt S04 zittern

Beim FC Schalke 04 ist die Stimmung nach dem schwachen Saisonstart nicht sonderlich gut. Intern soll es ebenfalls langsam krachen (hier mehr dazu). Die Hoffnung auf die Wende ist groß. Doch gelingt sie jetzt auch?

Nach der Länderspielpause geht es für den FC Schalke 04 zum Karlsruher SC. Durchaus ein kleiner Angstgegner der Knappen. Gleich aus mehreren Gründen zittert Königsblau vor dem KSC.

FC Schalke 04: Droht der nächste Horror?

Vor allem an das letzte Auswärtsspiel beim Karlsruher SC wollen sich die Fans des FC Schalke 04 nur ungern erinnern. In der vergangenen Saison ging der S04 beim Debüt von Trainer Karel Geraerts im Wildparkstadion mit 0:3 unter. Die Knappen zeigten eine harmlose, katastrophale Leistung – wenn man das überhaupt als Leistung bezeichnen konnte, was die S04-Profis gezeigt oder auch nicht gezeigt hatten.

Aber es war auch der starke KSC, der dem Revierklub keine Chance ließ. Karlsruhe hatte keine gute Hinrunde, drehte dann aber im Kalenderjahr 2024 so richtig auf. 34 Punkte holte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner in der Rückrunde. Am Ende verpasste der Klub die Aufstiegsränge nur knapp.

Über die Entwicklung ist man in Karlsruhe dennoch begeistert. Denn auch in der neuen Spielzeit geht es erfolgreich weiter. Nach vier Spieltagen steht das Eichner-Team punktgleich auf Platz zwei hinter Fortuna Düsseldorf.

S04 zittert schon vor Karlsruhe

Der KSC ist auch gleichzeitig das beste Zweitliga-Team in diesem Jahr. 44 Punkte aus 21 Zweitligaspielen holte der Karlsruher SC seit Jahresbeginn. Kein anderer Verein ist im aktuellen Jahr so erfolgreich unterwegs wie die Spieler von Eichner. Mit 46 Toren stellt man zudem die beste Offensive des Kalenderjahrs. Neben dem KSC knacken nur Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC die 40-Tore-Marke im Unterhaus. Besonders bei den Heimspielen im neuen Wildparkstadion geht es abenteuerlich zu. Dort, wo der FC Schalke 04 am Freitag (13. September, 18.30 Uhr) dann zu Gast ist.

Die stärkste Offensive des Jahres gegen eine neuformierte und wackelige S04-Abwehr. Ob das gut gehen kann? Karel Geraerts wird in der Länderspielpause viel ausprobiert haben, um gegen die Nordbadener bestehen zu können. Zu gern würde der Belgier auch mit einem positiven Ergebnis aus dem Stadion raus, wo er sein Horror-Debüt erleben musste. Eine weitere Niederlage würde dann wohl die nächste Trainer-Diskussion loslegen. Der Fehlstart in Gelsenkirchen wäre dann zudem perfekt.