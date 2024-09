FC Schalke 04: Profi überrascht plötzlich alle – „Endlich wieder Nationalspieler“

Die Länderspielpause neigt sich langsam dem Ende zu und die Spieler kehren zu ihrem Klub zurück. Beim FC Schalke 04 braucht man sich diesbezüglich erstmal keine Sorgen über die Müdigkeit der Profis zu machen. Der Zweitligist hat in dieser Länderspiel-Periode nämlich keine Nationalspieler abgestellt.

Jedenfalls nicht ganz. Bei der Mannschaft von Trainer Karel Geraerts war zwar kein Nationalspieler unterwegs – dafür aber beim Regionalliga-Team. Viele Fans des FC Schalke 04 wussten nichts davon, doch er war tatsächlich in der UEFA Nations League im Einsatz.

FC Schalke 04: Profi lässt alle überraschen

In der Sommerpause hat sich der FC Schalke 04 nicht nur bei den Profis mit zahlreichen Neuzugängen verstärkt. Auch bei den Nachwuchsteams sind jede Menge Spieler dazugekommen. Sie erhoffen sich den Sprung zu der ersten Mannschaft. Einer von ihnen ist Timothe Rupil, der von der U23 des FSV Mainz nach Gelsenkirchen wechselte.

Auch interessant: FC Schalke 04: Droht wieder ein Horror-Szenario? S04-Ikone schlägt Alarm

Der S04 hat hier aber keinen Regionalligaspieler mit gewöhnlichem Hintergrund verpflichtet. Denn Rupil brachte neben vielen Regionalliga-Einsätzen für Mainz auch internationale Erfahrung ans Berger Feld. Der Luxemburger ist nämlich auch Nationalspieler. Vor seinem Wechsel lief er zehnmal für die Nationalmannschaft auf.

Neben Testspielen war er auch in der Nations League im Einsatz. In diesem europäischen Wettbewerb war er nun auch in der Länderspielpause gefordert – zur Überraschung der vielen S04-Anhänger. Denn die meisten wussten nichts davon.

„Endlich wieder Nationalspieler“

Der 21-Jährige durfte am Sonntag (8. September) für einige Minuten im Nations-League-Spiel gegen Weißrussland spielen. Rupil konnte die 0:1-Niederlage seines Teams jedoch nicht verhindern. Luxemburg ist nach zwei Spielen mit null Punkten Tabellenletzter. Die Fans des FC Schalke 04 sind dennoch stolz, dass ein Königsblauer den Verein international vertritt – auch wenn er nur für die zweite Mannschaft des S04 aufläuft.

„Wie GEil, ist das bitte? Wir haben wieder Nationalspieler“, freut sich ein Anhänger in den sozialen Netzwerken darüber. „Ein Luxemburger bringt Schalke international wieder auf die Karte. Für welche Nationalmannschaft Schalker sind, ist klar. Es geht wieder hoch.“ Ihm stimmen noch viele weitere Knappen-Fans zu.

Mehr Nachrichten für dich:

Tatsächlich hat der S04 noch einen weiteren Nationalspieler im Kader, doch er konnte an den Länderspielen dieses Mal nicht teilnehmen: Moussa Sylla. Der Hoffnungsträger der Schalker verletzte sich nach der Köln-Niederlage (1:3) und musste seine Länderspielreise absagen.