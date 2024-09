FC Schalke 04: Droht wieder ein Horror-Szenario? S04-Ikone schlägt Alarm

Es fing mit einem 5:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig an. Die Euphorie, die ohnehin schon da war, stieg bei den Fans des FC Schalke 04 danach noch gewaltig. Drei Spieltage später steht der S04 wieder auf dem Boden der Tatsachen. Es folgten zwei Niederlagen und ein Unentschieden.

Muss sich der FC Schalke 04 jetzt wieder Sorgen machen, in dieser Saison wieder um den Klassenerhalt zu kämpfen? S04-Legende Olaf Thon hat daher eine deutliche Ansage an die Mannschaft, damit sich der Horror der vergangenen Spielzeit nicht wiederholt.

FC Schalke 04: Droht wieder ein Horror-Szenario?

Vier Spiele, vier Punkte, Platz 12: Auch wenn der FC Schalke 04 einen weiteren Umbruch hinter sich hat, hat der sich der Revierklub solch einen enttäuschenden Saisonstart nicht vorgestellt. Dass es nicht direkt perfekt läuft, weiß auch Olaf Thon. Gegenüber DER WESTEN bleibt die Klub-Legende bezüglich des Fehlstarts noch ruhig.

„Wie bereits von den Verantwortlichen und Marc Wilmots sowie Ben Manga angesprochen, müssen wir uns auf eine Zeit des Umbruchs einstellen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ob das eine, zwei oder drei Jahre dauert, weiß man nicht. Wenn man aber jedes Mal eine komplette Mannschaft fast ganz austauschen muss, ist es doch klar, dass es dann Rückschläge gibt. Diese sind auch einkalkuliert und man hat sie jetzt schon in den ersten Spielen gesehen“, sagt der ehemalige Profi.

Doch wie schnell es dabei auch nach unten gehen kann, zeigte sich in der vergangenen Saison. Auch da hatte S04 einen Umbruch hinter sich und stürzte früh in der Saison auf die Abstiegsplätze.

Thon fordert: „Punkte holen“

Daher fordert Thon von der Mannschaft: „Punkte holen, damit man bloß nicht wieder in diese Phase kommt, in der man letztes Jahr war und mit einem Bein in der 3. Liga stand“, so der Ex-Profi des FC Schalke 04. Dafür kommt die Länderspielpause jetzt gelegen, wo Karel Geraerts mit seinem Team die Schwächen abstellen kann.

Diese lagen vor allem in der Verteidigung mit dem bitteren Ausfall von Tomas Kalas. „Der hat dann gezeigt, dass die Stabilität in der Abwehr fehlt. Bleibt zu hoffen, dass er schnell zurückkommt. Jetzt muss man mit dem Material auskommen, das zur Verfügung steht. Ob es ein Kaminski ist oder die Neueinkäufe, die sich noch versuchen zu finden“, betont die S04-Ikone im Gespräch mit dieser Redaktion.

In den kommenden Tagen gibt es für Geraerts die Gelegenheit, „die Abwehr ein wenig zu stabilisieren. Danach müssen Punkte geholt werden“, so Thon abschließend. Mit neun Gegentoren hat der S04 nämlich derzeit die drittschlechteste Abwehr der Liga. Nur Braunschweig (15) und Darmstadt (10) haben mehr Treffer kassiert.