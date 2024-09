FC Schalke 04: Jetzt steht es fest! Mega News für S04-Juwel

Der FC Schalke 04 ist ordentlich in die neue Bundesligasaison gestartet. Dazu gelang im DFB-Pokal der Einzug in die zweite Runde. Angesichts der verkorksten Vorsaison dürfte man damit beim Revierklub zufrieden sein.

Das liegt auch daran, weil die Mannschaft in diesem Sommer fast vollständig erneuert wurde. Beim FC Schalke 04 möchte man nun wieder vermehrt auf die Jugend setzen. Für ein Top-Talent gibt es nun großartige Neuigkeiten!

FC Schalke 04: Bulut für U19-Nationalmannschaft nominiert

Der DFB hat den U19-Kader für die kommenden Länderspiele in Kroatien gegen Italien und England bekanntgegeben. Aus Schalker Sicht erfreulich: Taylan Bulut ist Teil des Aufgebots von Trainer Hanno Balitsch. Nachdem der 18-Jährige zuvor bereits sämtliche Jugend-Nationalmannschaften Deutschlands durchlaufen hat, steht jetzt seine Premiere in der U19 bevor.

Auch interessant: Schalke-Fans können nur staunen – Ex-Flop ist plötzlich der gefeierte Star

Die Nominierung hat sich der Rechtsverteidiger wohl mehr als verdient. Auf Schalke überzeugte der Mann aus Eschweiler vor allem in der Saisonvorbereitung, verdiente sich so bereits einen Kurzeinsatz in der zweiten Bundesliga sowie 90 Minuten im DFB-Pokal gegen Aalen – wo sich Bulut ebenfalls positiv hervortat.

Bayindir im erweiterten Kader

Doch Bulut ist nicht das einzige Schalke-Talent, das U19-Trainer Balitsch auf dem Zettel hat. Baris Ayindir, der im Sommer aus Leipzig nach Gelsenkirchen kam, ist für die Mannschaft „auf Abruf“ verfügbar. Heißt: Sollte ein Spieler aus dem Kader ausfallen, könnte der erst 17-jährige Schalker nachrücken.

Die erneute Nominierung Buluts zeigt jedenfalls: Das Schalker Eigengewächs weiß auch auf nationaler Ebene auf sich aufmerksam zu machen. Gut möglich, dass das Talent dem FC Schalke 04 noch viel Freude bereiten wird.