Schalke-Fans können nur staunen – Ex-Flop ist plötzlich der gefeierte Star

2019 galt er als der große Hoffnungsträger des FC Schalke 04. Rabbi Matondo wechselte vor fünf Jahren für knapp zehn Millionen Euro von Manchester City in das Ruhrgebiet – man erhoffte sich in ihm den nächsten Offensiv-Star.

Doch diese Erwartungen konnte der junge Flügelspieler bei Schalke überhaupt nicht erfüllen. 2022 zog es ihn dann für drei Millionen Euro zu Glasgow Rangers. Dort sorgte er kürzlich für großes Aufsehen.

Ex-Schalker Matondo liefert Hammer-Spiel

Bei Königsblau sammelte Matondo in 32 Pflichtspielen magere zwei Torbeteiligungen. Er schaffte den Durchbruch nicht und musste nach dem Abstieg 2021 gehen – zunächst auf Leihbasis, ein Jahr später dann endgültig. In Schottland läuft es für Matondo besser, auch wenn er kein unangefochtener Stammspieler ist.

Im letzten Ligaspiel der Rangers gegen Ross County (6:0) durfte der Waliser mal wieder von Beginn an ran – und er lieferte komplett ab. Satte vier Scorer standen am Ende auf dem Papier. Damit sammelte er nur in dem einen Spiel doppelt so viele Torbeteiligungen wie für Königsblau in allen Spielen.

++ Schalke-Fans schauen neidisch zu – Ex-Star wieder vor Wechsel ++

Das 2:0 und das 5:o erzielte er selbst, das 3:0 und das 4:0 legte er für seine Teamkollegen auf – eine unfassbare Leistung! In 75 Minuten sammelte er also vier Scorer, das nennt man mal eine gute Quote. An diese Leistung wird er nun anknüpfen wollen.

Königsklassen-Traum geplatzt

In der Saison 2022/23 lief Matondo bereits einmal in der Champions League für die Rangers auf. Damals stand er unter anderem gegen den FC Liverpool und SSC Neapel auf dem Rasen. Am Ende standen jedoch magere null Punkte zu Buche. Auch in diesem Jahr wollte man wieder in die Königsklasse, um eine bessere Runde zu spielen. Doch daraus wird nichts.

Weitere News:

Denn Ex-S04-Star Matondo und seine Teamkollegen scheiterten in der Champions-League-Qualifikation an Dynamo Kiew. Die Ukrainer setzten sich mit 3:1 im Gesamtergebnis durch – somit wird Glasgow nicht an der Königsklasse teilnehmen. Stattdessen werden die Rangers erneut in der Europa League starten – letzte Saison ging es bis ins Achtelfinale.