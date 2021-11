FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98: Trotz Führung – S04 kassiert heftige Pleite

Gelsenkirchen. FC Schalke 04 gegen SV Darmstadt 98 – das könnte eine packende Zweitliga-Partie werden. Schalke will nach dem bitteren Pokalaus und der knappen Niederlage gegen Heidenheim so einiges gut machen.

Aber auch die Lillien wollen bei FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98 zeigen, warum sie aktuell so gut in Form sind. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht hat die oberen Tabellenplätze im Blick. Es verspricht ein tolles Spiel zu werden. Wer es wohl für sich entscheiden kann?

FC Schalke 04 - SV Darmstadt Foto: IMAGO / Jan Huebner

FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98 im Live-Ticker: Wer kann den Anschluss nach oben wahren?

Du willst keine Highlights zwischen Darmstadt und Schalke verpassen? Dann bist du in unserem Live-Ticker genau richtig. Wir versorgen dich bereits vor Anpfiff mit allen wichtigen Informationen und halten dich immer auf dem Laufenden.

Spielinfo:

Anstoß: Sonntag, 7. November, 13:30 Uhr

Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung: Sky

Die Aufstellungen:

Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Itakura, M. Kaminski - Aydin, Palsson, Ouwejan - Drexler, Latza (Churlinov, 62.) - Terodde, Bülter (Zalazar, 62.)

Darmstadt: Schuhen - Bader, Pfeiffer, Isherwood, Holland - Gjasula - Manu (Goller, 59.), Kempe, Honsak (Karic, 72.) - P. Tietz, L. Pfeiffer (Seydel, 72.)

FC Schalke 04 – SV Darmstadt 98 2:4 (1:2)

Tore: 1:0 Eigentor Lucas Pfeiffer (8.), 1:1 Tietz (12.), 1:2 Honsak (23.), 1:3 Tietz (63.), 2:3 Pieringer (89.), 2:4 Goller (90.)

SCHLUSSPFIFF! Der FC Schalke 04 kassiert gegen den SV Darmstadt eine heftige 2:4-Pleite. Die Luft für S04-Trainer Dimitrios Grammozis wird immer dünner.

90. Und prompt kommt die wohl endgültige Entscheidung. Ausgerechnet Ex-Schalker Goller erzielt das 4:2 für Darmstadt.

89. TOOOOOOOR für Schalke! Der eingewechselte Pieringer macht hier den Anschlusstreffer. Geht da noch etwas?

88. Salif Sané feiert sein Comeback und kommt für Aydin.

83. Fraisl fängt einen Freistoß ab. Vor ihm ist nicht mehr viel geboten, es geht jetzt vor allem in eine Richtung.

78. Grammozis geht jetzt ins Risiko und bringt Pieringer für Itakura.

72. Darmstadt reagiert auf die Druckphase der Schalke: Karic und Seydel kommen für Torschütze Honsak und Eigentorschütze Pfeiffer.

71. Kempe hält Zalazar und sieht die Gelbe Karte.

70. Thiaw trifft zum vermeintlichen 2:3, nachdem Schuhen einen starken Freistoß von Ouwejan an den Pfosten gelenkt hat. Doch der Innenverteidiger stand dabei im Abseits. Sieht auch der VAR so.

68. Was für eine starke Parade von Schuhen! Terodde bekommt im Strafraum die Kugel und zieht direkt ab. Aber der Torhüter des SV Darmstadt pariert zur Ecke.

67. Zalazar mit einem Solo und einem Torschuss aus knapp 20 Metern. Darmstadt-Keeper Schuhen hat die Kugel sicher.

63. Ist das die Entscheidung? Darmstadt kontert und trifft zum 3:1. Tietz wird wunderbar bedient und lässt Fraisl keine Chance.

62. Auch Grammozis wechselt: Zalazar und Churlinov kommen für Bülter und Latza.

59. Erster Wechsel der Partie: Darmstadt bringt Ex-Schalker Goller für Manu.

55. Manu foult Aydin und sieht die Gelbe Karte.

50. S04 kommt offensiver aus der Kabine, Darmstadt lauert auf Konter.

48. Bei Schalker Standards heißt der Zielspieler meistens Thiaw, den eine Ecke knapp verpasst.

46. Weiter gehts. Keine Wechsel auf beiden Seiten.

HALBZEIT! Eigentlich sah es zu Beginn gut für Schalke aus. Durch ein Eigentor von Lucas Pfeiffer ging S04 in Führung, kassierte aber dann schnell den Ausgleich. Darmstadt wurde in der Folge immer besser und drehte das Spiel. Für Königsblau sieht das nicht gut aus. Wir melden uns zur zweiten Halbzeit wieder.

44. Schalke kommt immer wieder gefährlich vors Tor durch die Hereingaben von Ouwejan. Allerdings finden diese nicht immer einen Abnehmer.

41. Torsten Lieberknecht schreit nach einem Foulspiel lautstark in Richtung des Schiedsrichters und sieht die Gelbe Karte.

38. Seit dem Gegentreffer kommt von Schalke nichts mehr. Darmstadt ist die bessere Mannschaft und ist dem dritten Treffer näher als Schalke dem Ausgleich.

37. Kempe schießt die Kugel in die Mauer.

36. Mehmet-Can Aydin foult Pfeifer vor dem Strafraum und sieht die Gelbe Karte. Gefährliche Position für Darmstadt.

32. Es gibt eine Serie von Ecken für Darmstadt, die weiterhin den etwas besseren Eindruck machen. Die Eckbälle waren allerdings alle ungefährlich.

29. Terodde erzielt hier beinahe den Ausgleich! Der S04-Stürmer bekommt nach einem Einwurf schnell die Kugel, spitzelt ihn dann knapp am Tor vorbei.

28. Thiaw versucht es aus gut 25 Metern, aber der Ball geht weit am Tor vorbei.

25. Wie reagiert jetzt Schalke? Nach vorne geht wie schon in den letzten Spielen fast gar nichts. Im Stadion wird es auch langsam unruhig.

23. Darmstadt dreht das Spiel! Honsak setzt sich wunderbar gegen drei Gegenspieler durch und verlädt Fraisl. Was für eine desolate Abwehr-Leistung des S04.

20. Und wieder ist es Thiaw! Der Innenverteidiger springt nach einer Ecke am höchsten, trifft die Kugel allerdings nicht richtig. Schalke wird wieder besser, kommt allerdings nur durch Standardsituationen zu Torchancen.

19. Super Flanke von Drexler und Thiaw verpasst am zweiten Pfosten die erneute S04-Führung.

17. Dominick Drexler meckert nach einem Foulspiel und sieht die erste Gelbe Karte der Partie.

15. Was für eine irre Anfangsphase hier in Gelsenkirchen. Zwei frühe Treffer hier nach nur 12 Minuten. Bleibt zu hoffen, dass es weiterhin so offensivfreudig bleibt.

12. Und da ist die schnelle Antwort der Darmstädter! Der Ball wird von Manu wunderbar mit dem Kopf auf Tietz weitergeleitet, der Fraisl keine Chance lässt. Nach einer kurzen Überprüfung des VAR zählt der Treffer. Zuvor soll Tietz im Abseits gestanden haben, aber dem war wohl nicht so.

8. TOOOOOOOOOOR für Schalke 04! Das ist mal ein Start nach Maß für die Königsblauen. Nach einer Ecke trifft verlängert Marius Bülter mit dem Kopf und Luca Pfeiffer lenkt die Kugel ins eigene Tor.

5. Erster Abschluss der Partie gehört S04! Nach einer Ecke kommt Aydin aus 20 Metern zum Abschluss, doch der geht deutlich am Tor vorbei.

1. Anstoß in Gelsenkirchen. Schalke spielt die erste Halbzeit in den königsblauen Trikots von links nach rechts.

12.29 Uhr: Überraschung in der Startelf des FC Schalke 04! Wie schon gestern berichtet, sitzt Rodrygo Zalazar zunächst nur auf der Bank. Ebenfalls mit dabei: Salif Sané, der nach seiner langen Verletzungspause wieder zum Team dazustößt. Ob es sogar schon für ein paar Minuten reichen werden? Für Zalazar startet Dominick Drexler, der die letzten drei Pflichtspiele verpasst hat. Zudem steht auch Mehmet-Can Aydin in der Startelf und verdrängt somit Ranftl auf die Bank.

12.16 Uhr: 16 Neuzugänge hat Rouven Schröder im Sommer verpflichtet, auf der Abgangseite ist die Liste beim FC Schalke 04 noch länger. Eine Sache war für Schröder dabei immer klar. >>> Hier geht es zum Artikel.

Sonntag, 7. November, 9:19 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Es ist Matchday für den FC Schalke 04. Kann Königsblau heute gegen Darmstadt wieder in die Erfolgsspur finden? Drei Punkte wären so wichtig, da einige Konkurrenten an diesem Spieltag gepatzt haben.

17.47 Uhr: Erstmals kann Grammozis im Mittelfeld zwischen Latza, Drexler und Zalazar wählen. Einen Stammspieler dürfte es wohl treffen. Laut einem Bericht der „Bild“ ist Zalazar der Leidtragende. Einige Fans könnten diese Entscheidung nicht verstehen. „Zalazar macht seine zwei besten Spiele und wird auf die Bank gesetzt, das ist dieses Leistungsprinzip glaube ich", schreibt ein S04-Fan auf Twitter. Ein anderer meint: „Dem Vernehmen nach soll Zalazar morgen auf der Bank Platz nehmen. Drexler und Latza starten. Grammozis nimmt also den einzigen raus, der sich gegen 1860 und Heidenheim gewehrt hat. Klasse."

17.20 Uhr: Der mögliche Grund: Trainer Dimitrios Grammozis steht vor der Partie ordentlich unter Druck. Team-intern wird anscheinend bereits an ihm gezweifelt. DerWesten berichtet >>>

16.46 Uhr: Vor dem Spiel wird von einem Schalker-Spion beim Darmstädter Training berichtet. „Er war von drei Zuschauern der einzige, der sich sehr auffällig verhalten hat. Ich habe ihn dann direkt enttarnt, angesprochen, ihm leichte Röte ins Gesicht treiben lassen, aber erlaubt, dableiben zu dürfen. Er sollte nur einen schönen Gruß ausrichten nach Schalke“, zitiert die Bild Trainer Lieberknecht.

16.22 Uhr: Auf Schalker kommen einige Leistungsträger zurück. DerWesten berichtet. Darmstadt muss auf Schnellhardt (Muskelbündelriss in der Wade), Skarke (Reha nach Adduktoren-OP) und Sobiech (Muskelbeschwerden) verzichten.

15.56 Uhr: Schafft er es endlich? Bereits seit vier Spielen fehlt Schalkes Stürmer Simon Terodde nur ein Tor, um sich den alleinigen Torrekord der 2. Bundesliga zu sichern. Gegen Darmstadt wartet die nächste Chance.

Kann Simon Terodde (links) gegen Darmstadt sein 152. Zweitliga-Tor erzielen? Foto: imago images/Team 2

15.26 Uhr: In der Tabelle trennen beide Vereine zwei Platzierungen. Schalke kann sich mit einem Sieg Platz drei zurückholen (aktuell 22 Punkte). Darmstadt (aktuell 20 Punkte) könnte mit einem Sieg Schalke überholen und auf Platz vier vorrutschen.

14.52 Uhr: Das Form-Duell geht an Darmstadt. Drei der letzten fünf Spiele konnten gewonnen werden. Einmal spielte die Mannschaft von Trainer Lieberknecht unentschieden. Ähnlich wie Schalke konnte Darmstadt nur gegen Heidenheim nicht gewinnen. Damit holte das Team im Oktober zehn Punkte. Höchstwert in der Zweiten Liga. Aus Schalker Sicht sieht es da etwas ernüchternder aus. Zuletzt gab es gegen TSV 1860 München und Heidenheim zwei bittere Niederlagen. Die restlichen drei Spiele konnten die Knappen für sich entscheiden.

14.11 Uhr: Das letzte Duell beider Teams wurde 2017 in der 1. Bundesliga ausgetragen. Damals ging der Sieg mit 2:1 an Darmstadt.

13.32 Uhr: Bereits 16. Mal trafen beide Teams aufeinander. Die Statistik spricht für Schalke. Zehn Mal konnten die Knappen bereits gegen Darmstadt jubeln. Die Lilien kommen auf vier Siege. Zwei Mal wurden die Punkte geteilt.

Samstag, 13 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für Schalke gegen Darmstadt. Hier versorgen wir dich mit allen wichtigen Neuigkeiten.