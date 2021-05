FC Schalke 04: Ist der Schonlau-Wechsel kein Thema mehr? Grammozis sorgt für Spekulationen

Diese Aussage von Dimitrios Grammozis heizt die Spekulationen um das Schalker Personal in der kommenden Saison kräftig an. Seit Tagen hält sich das Gerücht, Schalke 04 wolle Sebastian Schonlau vom SC Paderborn verpflichten.

An den Fragen nach zukünftigen Spielern für den FC Schalke 04 kommt der Coach nicht vorbei. Ist die Schonlau-Verpflichtung etwa vom Tisch?

FC Schalke 04: SCP-Kapitän nicht mehr interessant?

Der Transfer schien eigentlich so gut wie sicher, doch plötzlich haken die Verhandlungen mit dem Innenverteidiger. Wie die „Sport Bild“ jüngst berichtete, habe Schonlau bereits Anfang April sein Interesse an einem Wechsel bekundet.

Schonlau ist im Sommer ablösefrei zu haben. Foto: imago images/Joachim Sielski

Demnach sei ihm vor Unterschrift ein persönliches Gespräch mit Grammozis versprochen worden. Dieses habe, laut „Sport Bild“, bisher allerdings nicht stattgefunden. Eine pikante Information, mit der sich der Knappen-Trainer am Donnerstag konfrontiert sah.

Das ist Sebastian Schonlau:

Am 5. August 1994 in Warburg (NRW) geboren

Position: Innenverteidiger

Schloss sich 2012 den Junioren des SC Paderborn an

Nach einem Jahr Leihe zum Regionalligisten SC Verl folgte 2015 der Durchbruch

Seither lief er 173 Mal für den SCP auf

Bringt Erfahrung aus dritter, zweiter und erster Liga mit

„Ich rufe immer viele Leute an“, berichtete dieser am Donnerstag auf der Schalker Pressekonferenz. „Ich kann sagen, dass ich die Leute, die ich anrufen möchte, auch anrufe. Da bin ich konstant und verlässlich“, erklärte er, ohne weitere ins Detail zu gehen.

Bereits vorher hatte er sich auch zu Serdar Dursun geäußert, den er noch aus seiner Zeit in Darmstadt kennt. Der Kommentar des Schalke-Trainers: „Ich hoffe, dass sie nicht sauer sind, dass ich das nicht kommentieren möchte.“

+++ FC Schalke 04: Grammozis beschreibt Fan-Attacke – „Habe auch was abbekommen“ +++

Damit heizt der 42-Jährige die Spekulationen um Schonlau an. Ein deutliches Bekenntnis klingt anders. Gehört der SCP-Kapitän nicht zu den Leuten, die er anrufen will, oder will sich Grammozis schlicht nicht in die Karten gucken lassen?

Wird das Schalke-Zögern zum Problem?

Zu lange warten sollte Schalke jedoch nicht. Mittlerweile scheinen weitere Vereine, allen voran der Hamburger SV, die Fährte aufgenommen zu haben. Immerhin ist Schonlau im Sommer ablösefrei zu haben und bringt einiges an Erfahrung mit.

Allerdings: Die Grammozis-Aussagen könnten sich als Bluff herausstellen. Wie die „WAZ“ berichtet, soll das Telefonat der beiden mittlerweile stattgefunden haben. Das Interesse des FC Schalke 04 scheint also durchaus weiter vorhanden zu sein.

