FC Schalke 04: Reis vor brisanter Rückkehr mit deutlichen Worten – „Lasse mir nichts vorschreiben“

Die 22 Akteure auf dem Feld tragen das Spiel unter sich aus, viele Augen werden beim Derby zwischen dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04 (04. März, 15.30 Uhr) aber auch auf Thomas Reis gerichtet sein. Der S04-Coach kehrt erstmals nach seiner Entlassung wieder zu seinem Ex-Klub zurück.

Beim VfL zeigte Reis seine Verbundenheit auch in der Kleiderwahl. Wie wird es dieses Mal gegen den VfL der Fall sein? Der Trainer des FC Schalke 04 wurde auf der Pressekonferenz dazu befragt. Seine Antwort ist mehr als deutlich.

FC Schalke 04: Reis wird vor VfL-Rückkehr deutlich

Nach dem wichtigen 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart soll für den FC Schalke 04 der nächste Erfolg her. Beim VfL Bochum will Thomas Reis bei seiner Rückkehr drei wichtige Punkte mitnehmen. Viele Blicke werden ohnehin auf den Coach gerichtet sein. Da achten viele auch sicherlich auf seine Kleiderwahl.

Zu Bochum-Zeiten zeigte sich der 49-Jährige bei den Spielen oft mit Pullis oder Shirts mit dem Vereinslogo oder mit einem Schriftzug. „Ich glaube, dass ich nicht jedem sagen muss, was ich anziehe. Ich werde schon das anziehen, was ich für richtig halte, und lasse mir nichts vorschreiben. Das habe ich noch nie“, betonte Reis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Anschließend fügte er hinzu: „In erster Linie muss ich mich damit wohlfühlen. Dann wird man auch sehen, was ich am Samstag anhabe.“

Brisantes Wiedersehen

Das Kapitel VfL Bochum endete für den heutigen Trainer des FC Schalke 04 nicht ohne Nebengeräusche. Beim Reviernachbarn der Königsblauen war er nach sechs Niederlagen aus den ersten sechs Saisonspielen entlassen worden.

Von den Gelsenkirchenern wurde er anschließend Ende Oktober verpflichtet, nachdem es bereits im Sommer beinahe zu einem Wechsel gekommen wäre. Doch die Bochumer lehnten damals ab. Ein Teil der Fans nahm ihm übel, dass er ausgerechnet zum Rivalen wechselte.

Doch Reis will sich auf das Sportliche konzentrieren. S04 ist seit November 2019, damals ein 2:1-Sieg in Bremen, auswärts in der 1. Liga sieglos. Das sind 38 Spiele in Folge ohne drei Punkte – Negativrekord in der Bundesliga. „Jede Serie ist dazu da, beendet zu werden“, sagt der Coach. Mit einem Sieg würde Schalke zudem den letzten Tabellenplatz an die Bochumer abgeben.