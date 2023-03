FC Schalke 04: Torjubel im Derby gegen S04? Ex-Talent Hofmann spricht Klartext

Wenn am Samstag (04. März) in der Bundesliga um 15.30 Uhr der Anpfiff bei der Partie VfL Bochum – FC Schalke 04 ertönt, dann werden viele Augen unter anderem auch auf Philipp Hofmann gerichtet sein. Der Angreifer wechselte 2010 in die Jugend des S04, durfte auch bei den Profis mit trainieren. Zu einem Einsatz kam er aber nie.

Nach Leihen zum SC Paderborn und FC Ingolstadt zog es ihn zum 1. FC Kaiserslautern. Über Brentford, Fürth, Braunschweig, Karlsruhe landete er schließlich beim VfL Bochum. Im Interview mit DER WESTEN erklärt Hofmann jetzt, warum er bei einem Treffer im Derby gegen den FC Schalke 04 erneut jubeln würde.

FC Schalke 04: Hofmann mit Derbyansage

Es ist nicht die „Mutter aller Derbys“ wie gegen Borussia Dortmund, aber auch dieses Nachbarschaftsduell des FC Schalke 04 gegen den VfL Bochum verspricht viel Brisanz. Nicht nur der Abstiegskampf und die Rückkehr von Thomas Reis werden ein großes Thema sein, sondern auch Ex-S04-Talent Philipp Hofmann. Der VfL-Stürmer hat im Vorfeld der Partie im DER WESTEN-Interview über seine aktuelle Torausbeute, das Wiedersehen mit Königsblau und seine Zukunft gesprochen. Spannend wird für S04-Fans auch sein: jubelt er gegen seinen Ex-Klub?

Hallo Herr Hofmann, wie enttäuscht blicken Sie auf die vergangenen Wochen mit drei Niederlagen zurück?

Philipp Hofmann: Ich schaue zuerst auf unsere Heimbilanz und sehe, dass wir von den zurückliegenden sechs Heimspielen in der Liga fünf gewonnen haben. Das ist eine starke Bilanz. Ansonsten war unser Auftritt in Bremen in vielerlei Hinsicht nicht gut, der Freiburger Sieg war ein Fifty-Fifty-Spiel, das wir in Unterzahl offen gestalten konnten und leider Pech hatten. Und bei Bayern München hat zuletzt auch der Tabellendritte drei Tore kassiert, da sind wir also nicht die Einzigen. Grundsätzlich hätten es aber ein paar Punkte mehr aus diesen drei Spielen sein dürfen, mehr Tore und weniger Gegentore.

Die Saison ist noch lang. Es sind noch 12 Spiele zu absolvieren. Wie zuversichtlich sind Sie, dass der VfL Bochum auch in diesem Jahr den Klassenerhalt schafft?

Wir sind davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Nach weniger guten Auftritten, zum Beispiel in Leipzig, Wolfsburg oder Mainz, haben wir immer wieder bewiesen, dass wir ein Team sind und haben gezeigt, dass wir um unseren Platz in der Bundesliga kämpfen. Wir haben richtig starke Mannschaften wie Frankfurt oder Union Berlin besiegt und haben gegen die direkte Konkurrenz in der Tabelle – Augsburg, Hertha und Hoffenheim – gewonnen.

Sieben Tore, eine Vorlage: Ihre erste Bundesliga-Saison kann sich sehen lassen. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer eigenen Torausbeute und was haben Sie noch für persönliche Ziele?

Ich freue mich, wenn ich dazu beitragen kann, dass wir erfolgreich sind. Natürlich wird ein Stürmer an Toren gemessen. Wenn wir aber gewinnen, ohne dass ich getroffen habe, ist das absolut in Ordnung. Da ich jetzt bei sieben Toren stehe, werde ich natürlich versuchen, diese Saison noch zweistellig zu treffen.

Am Samstag ist es wieder einmal so weit. Sie treffen auf Ihren Ex-Klub. Wie groß ist die Vorfreude auf das Wiedersehen mit dem FC Schalke 04?

Solche Spiele sind natürlich etwas Besonderes. Fünf Jahre stand ich bei Schalke unter Vertrag, war einige Male verliehen. Nachdem ich dann woanders auf mich aufmerksam machen konnte, hatte ich zwischendurch immer mal wieder gehofft, dass sie mich zurückholen würden. Jetzt stehe ich beim VfL unter Vertrag und will mit diesem tollen Verein die Klasse halten. Ich habe im Hinspiel getroffen, da konnten wir nichts Zählbares mitnehmen. Das Rückspiel wollen wir gewinnen, ob mit oder ohne Tor von mir.

S04 kommt mit einer Ungeschlagen-Serie von fünf Spielen – zuletzt gab es sogar einen Befreiungsschlag gegen den VfL Stuttgart. Auf was für ein Spiel stellen Sie sich ein?

Schalke hat sich nach einem schlechten Start ins neue Jahr wieder herangekämpft. Insofern freuen wir uns auf einen heißen Fight.

Philipp Hofmann traf bereits im Hinspiel in der Veltins Arena gegen den S04. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Dementsprechend dürfte es auch eine tolle Atmosphäre werden. Wird die Stimmung die Mannschaften am Samstag besonders pushen?

Es wird ein Derby mit allen Zutaten, da sind beide Fanlager entsprechend motiviert und elektrisiert. Die Stimmung im Vonovia Ruhrstadion wird fantastisch sein, wir haben echte Heimspiele, unsere Fans sind unser zwölfter Mann.

Mit Thomas Reis kehrt zudem Ihr ehemaliger Trainer zurück. Wie war das Verhältnis zu ihm, als er in dem Zeitraum noch in Bochum war?

Wir haben ja nicht allzu lange zusammenarbeiten können. Der Saisonstart mit sechs Niederlagen war schlecht, die fehlenden Punkte mussten wir aufholen. Aber Thomas Reis hat sich in Bochum einen Namen gemacht, ist mit der Mannschaft in die Bundesliga aufgestiegen und hat dort die Klasse gehalten.

Sie könnten dem FC Schalke 04 mit einer Niederlage womöglich viele Hoffnungen auf den Klassenerhalt nehmen. Würden Sie, wie im Hinspiel auch schon, bei einem Treffer jubeln? Und wären Sie traurig über einen Abstieg Ihres Ex-Klubs?

Ich bin beim VfL Bochum, wir kämpfen mit allen zur Verfügung stehenden Kräften darum, in der Bundesliga zu bleiben. Wir sind bei unseren tollen Fans in der Pflicht, und es gibt kaum etwas Schöneres, als mit ihnen zusammen in unserem Stadion Tore und Siege zu feiern. Insofern würde ich mich im Falle eines wichtigen Tor-Erfolgs, egal ob von mir oder von einem meiner Teamkollegen erzielt, freuen. Schalke ist ein direkter Konkurrent von uns, den wir hinter uns lassen wollen.

Mit einem Pflichtspiel für S04 ist es leider nie was geworden. Ihr Vertrag in Bochum läuft noch bis Sommer 2024. Können Sie sich vorstellen, eines Tages zu den Königsblauen zurückzukehren?

Mein kompletter Fokus liegt darauf, mit dem VfL die Klasse zu halten. Das ist, was zählt. Da gibt es keinen Platz für Gedanken, was irgendwann mal sein könnte.