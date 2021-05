FC Schalke 04: Bedient sich S04 bei der Konkurrenz? ER soll beim Wiederaufstieg helfen

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach Neuzugängen. Werden Knäbel und Co. bei einem zukünftigen Konkurrent fündig?

Der endgültige Abstieg sorgt beim FC Schalke 04 für große Anspannung. Wegen der Fankrawalle im Anschluss an die Bielefeld-Niederlage und den definitiven Abstiegs-Entscheid gibt es bei den Knappen eigentlich keine guten Nachrichten mehr.

Das könnte sich jetzt ändern. Der Klub befindet sich offenbar in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem potentiellen Neuzugang.

FC Schalke 04: Neuzugang von der Konkurrenz?

Die Schalker stehen offenbar in Kontakt mit Sebastian Schonlau. Der 26-Jährige ist Kapitän des SC Paderborn und hat mit dem derzeitigen Tabellenneunten der zweiten Liga bereits viel Erfahrung in der zweiten, aber auch in der ersten Bundesliga gesammelt.

+++ Schalker U23 macht's wie die Profis! Hoffnung für S04-Zukunft? +++

Wie „Sky“-Reporter Dirk große Schlarmann berichtet, befinden sich der S04 und Schonlau bereits in „weit fortgeschrittenen“ Gesprächen. Der Vertrag des Innenverteidigers in Paderborn läuft zum Ende der aktuellen Saison aus.

Sebastian Schonlau verhandelt offenbar mit dem FC Schalke 04. Foto: imago images/Zink

Auf Schalke steht im Sommer auch auf Schonlaus Position ein großer Umbau an. Welche Profis aus dem aktuellen Kader auch in der zweiten Liga dabei sind, ist noch offen. Spekuliert wird jetzt über ein Innenverteidiger-Duo aus Schonlau und Schalke-Youngster Malick Thiaw, eine Mischung aus Erfahrung und jungem Talent.

Für Schonlau selbst wäre der Schritt zum S04 ein extrem großer: In seiner Karriere bestritt der Noch-Kapitän der Paderborner für keinen anderen Verein ein Spiel in den oberen beiden Ligen als für den SCP. Seit 2012 spielt Schonlau fast durchgehend für die Ostwestfalen, unterbrochen nur von einer Einjahres-Leihe zum SC Verl in der Saison 2014/15.

--------------------

S04-Top-News:

--------------------

Die S04-Abgänge von Salif Sané und Matija Nastasic gelten wegen hoher Gehaltskosten als wahrscheinlich. Die Leihe von Shkodran Mustafi endet ohnehin. Schonlau winkt ein Stammplatz bei Königsblau!

Schalke: Finanzielle Lage noch unklar

Schalke muss für die zweite Liga aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht nur den Kader umbauen. Auch die Verträge mit zahlreichen Partnern und Sponsoren müssen angepasst werden. Einen wichtigen Geldgeber hat der Klub jetzt verloren. Hier mehr >>



Schalke 04: ER löst bei den Fans Schnappatmung aus

Derweil hat ein Ex-Kicker der Schalker bei den Fans für Schnappatmung gesorgt. Es geht um ein Comeback bei Königsblau. Hier alle Infos. (the)