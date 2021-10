FC Schalke 04: Bei IHM macht Schröder den Fans Hoffnung – „Das sieht gut aus“

Er ist zur Zeit der FC Schalke 04. Unter anderem seinem Spiel, seinen Toren und seinem Auftreten hat S04 Tabellenplatz drei zu verdanken: Simon Terodde.

Sein Vertrag hingegen, läuft nächsten Sommer aus. Nun äußert sich Schalke 04 Sportdirektor Rouven Schröder zur Zukunft des Törjägers. Seine Worte dürften den Fans Hoffnung machen.

Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder. Foto: imago images/RHR-Foto

FC Schalke 04: Vertragsverlängerung dank guter Vorsorge?

Offiziell läuft der Vertrag von Simon Terodde im Sommer aus. Grund genug für Schalke-Sportdirektor sich zu seinem Star-Stürmer zu äußern. „Wir haben Vorkehrungen getroffen, dass uns Simon erhalten bliebt. Das sieht gut aus", sagt Schröder gegenüber "Sky". Laut Sport.de sei diese Vorkehrung eine in den Vertrag eingebaute Option auf eine weitere Spielzeit.

Trifft, wie er will: Simon Terodde. Foto: imago images/RHR-Foto

Das ist Simon Terodde:

Geboren: 02.03.1988 in Bocholt

33 Jahre alt

Position: Mittelstürmer

Größe: 1,92 Meter

Profidebüt: Am 19.10 2008 für MSV Duisburg

Seit 2021 bei Schalke 04

Vertrag bis Juni 2022

Teilt sich mit 153-Zweitliga-Treffern den ewigen Rekord mit Dieter Schatzschneider

Es kann also durchaus davon ausgegangen werden, dass Terodde auch über den nächsten Sommer hinaus auf Tore-Jagd in Königsblau gehen wird. Neben seiner hohen Trefferquote sei laut Schröder aber auch seine starke Persönlichkeit ein Grund. „Simon Terodde steht für sich. So stellt man sich einen Führungsspieler vor. Er ist klar in der Ansage, aber auch bodenständig. Er bleibt normal und hat den Ehrgeiz, auch im Training immer Tore erzielen zu wollen. Junge Spieler beobachten das und nehmen das mit. Er ist ein tolles Aushängeschild."

Terodde: Trefferquote spricht für sich

In der aktuellen Saison (elf Spiele) netzte Terodde bereits elf Mal ein und bereitete drei Treffer vor. Stark. Zudem fehlt ihm nur noch ein Treffer in der 2.Bundesliga, um Dieter Schatzschneiders ewigen Rekord (153. Tore) zu knacken. Im letzten Spiel hat er diese Chance liegen lassen. DerWesten berichtet >>> (fp)