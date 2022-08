FC Schalke 04: Schröder macht IHM Hoffnung auf Einsätze – „Wird bald anklopfen“

Vor wenigen Tagen löste der FC Schalke 04 den Vertrag von Marius Lode auf. Gleichzeitig greift dafür ein anderer Profi auf der Position an.

Genauer gesagt geht es um Neuzugang Leo Greiml, der sich jetzt Hoffnungen auf seine ersten Profi-Einsätze beim FC Schalke 04 machen darf.

FC Schalke 04: Schröder macht IHM Hoffnung auf Einsätze

Seitdem Leo Greiml sich im Sommer den Königsblauen angeschlossen hat, kam der Österreicher für die erste Mannschaft noch nicht zum Einsatz. Die Konkurrenz um Malick Thiaw, Maya Yoshida und Marcin Kaminski ist dabei einfach zu groß.

Doch nach dem Abgang von Marius Lode kann sich der Innenverteidiger jetzt Hoffnungen machen. In den vergangenen Wochen kam Greiml für die U23 des FC Schalke 04 zum Einsatz.

„Leo Greiml wird bald an die Tür anklopfen. Er hat sehr, sehr hohe Ziele und im Training auch schon gezeigt, wozu er in der Lage ist und dass er auch perfekt nach Schalke passt“, kündigte Sportdirektor Rouven Schröder am Donnerstag (18. August) auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag an.

FC Schalke 04: Greiml vor Bundesliga-Debüt

Der 21-Jährige, der bei den Knappen einen Vertrag bis 2025 hat, spielte in der Regionalliga West für die Reservemannschaft gegen den SV Lippstadt (1:3) insgesamt 60 Minuten und am vergangenen Wochenende gegen den SV Rödinghausen (0:2) 64 Minuten.

Wann dann die ersten Einsatzminuten in der Fußball-Bundesliga folgen, wird sich bald zeigen.

Vielleicht schon früher als gedacht? Denn mit Malick Thiaw könnte ein weiterer Innenverteidiger der Schalker den Verein verlassen, wie Schröder auf der Pressekonferenz andeutete (Hier mehr dazu). (oa)