FC Augsburg – FC Schalke 04: Reis-Entscheidung irritiert die Fans – das steckt dahinter

Für Thomas Reis und sein Team wird das Spiel FC Augsburg – FC Schalke 04 ein ganz wichtiges. Mit einem Sieg könnte der S04 erstmals seit langer Zeit auf einen Nicht-Abstiegs-Platz springen. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen Borussia Dortmund und zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen am Stück ist die Brust der Gelsenkirchener durchaus breit.

Im Spiel FC Augsburg – FC Schalke 04 verzichtete S04-Coach Thomas Reis auf seinen Offensiv-Star Rodrigo Zalazar. Der Kreativspieler startet nur von der Bank. Reis erklärte vor dem Spiel die Hintergründe dieser Entscheidung.

FC Augsburg – FC Schalke 04: Zalazar nur auf der Bank

Es ist durchaus eine Überraschung: Fan-Liebling und S04-Star Rodrigo Zalazar steht beim wichtigen Auswärtsspiel in Augsburg nicht in der Startelf. Zum ersten Mal seit fünf Spielen sitzt der Uruguayer somit erst mal auf der Bank. Gesundheitliche Gründe hat das allerdings nicht, Zalazar ist weiterhin topfit. Thomas Reis entschied sich indessen, den Offensivspieler aus taktischen Gründen vorerst draußen zu lassen.

„Wir haben uns mit der jetzigen Mittelfeld-Konstellation für ein stabiles Fundament entschieden“, so der S04-Coach. Mit Tom Krauß, Alex Kral und Winter-Neuzugang Eder Balanta hat der S04 ein äußerst zweikampfstarkes Trio im Mittelfeld vorzuweisen. Und dass man mit Zalazar einen „Unterschiedsspieler jederzeit nachlegen zu können“, um neue Akzente zu setzen, sei „auch nicht so verkehrt“, erklärte der Schalke-Trainer.

Es geht also zunächst erst mal ohne Zalazar in den Kampf um die drei Punkte. Für Schalke wäre ein Sieg enorm wichtig, um die Aufholjagd Richtung Klassenerhalt fortzusetzen. Während Zalazar in den Wochen zuvor stets überzeugen konnte, war der junge Südamerikaner beim 2:2-Unentschieden im Derby nicht so gut drauf. Er vergab in der ersten Halbzeit unter anderem eine hundertprozentige Chance zur möglichen 1:0-Führung und konnte auch im Anschluss nicht die Akzente setzen, die man sich erhoffte.

Derbyheld Karaman wird belohnt

Während Rodrigo Zalazar also zunächst auf der Bank Platz nimmt, rückt indessen Derbyheld und 2:2-Torschütze Kenan Karaman in die Anfangself von Thomas Reis. Mit der Systemumstellung rückt der türkische Nationalspieler auf den rechten Flügel. Dort soll er im besten Fall an seine Leistung aus dem Revierderby anknüpfen und nach seinem ersten Tor für Schalke 04 direkt das zweite nachlegen. Auch Mehmet Aydin verliert seinen Startplatz. Der 21-Jährige konnte im Derby ebenfalls nicht ganz überzeugen. Dennoch wurde er unter der Woche zum ersten Mal für die türkische Nationalmannschaft nominiert.

Mit einer veränderten Startelf möchte Thomas Reis also auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Mit einem Sieg gegen die Fuggerstädter könnte der S04 bis auf vier Punkte an den FC Augsburg heranrücken. Dann wäre neben den bekannten Gesichtern auch der FC Augsburg wieder voll im Abstiegskampf zurück.