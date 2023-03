FC Augsburg – FC Schalke 04 im TV und Livestream: Hier siehst du das Spiel live

Über 164.000 Mitglieder, Fans auf der ganzen Welt und tolle Stimmung im Stadion – der FC Schalke 04 ist einer der größten Vereine in Deutschland. Für viele ist es deshalb interessant, wann Spiele des FC Schalke 04 im TV und Livestream gezeigt werden.

Du bist Fan und willst die Spiele des FC Schalke 04 im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen dir, wo du jedes Spiel deiner Lieblingsmannschaft siehst.

FC Schalke 04 im TV und Livestream bei Sky, DAZN und Co.

Seit diesem Jahr spielt der FC Schalke 04 wieder in Bundesliga. Die Königsblauen schafften die Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse. Für die Schalke-Fans bringt das nicht nur Spiele gegen Top-Gegner mit sich, sondern auch eine andere Lage bei den TV-Rechten.

Die TV-Rechte in der Bundesliga teilen sich DAZN und Sky. Der Streamingdienst DAZN zeigt die Begegnungen am Freitag und am Sonntag, der Bundesliga-Samstag gehört Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die Spiele aus der Veltins-Arena im Einzelspiel und in der Konferenz im TV oder im Stream bei SkyGo. Dementsprechend brauchen Schalke-Fans mindestens zwei Abos (DAZN und Sky), um die Begegnungen ihrer Mannschaften sehen zu können.

Die nächsten Spiele des FC Schalke 04 im TV und Livestream

18.03., Anstoß 15.30 Uhr: FC Augsburg (Bundesliga/Sky)

24.03., Anstoß 13 Uhr: VVV Venlo (Freundschaftsspiel/Youtube)

01.04., Anstoß 15.30 Uhr: Bayer Leverkusen (Bundesliga/Sky)

09.04., Anstoß 19.30 Uhr: TSG Hoffenheim (Bundesliga/DAZN)

14.04., Anstoß 15.30 Uhr: Hertha BSC (Bundesliga/DAZN)

23.04., Anstoß 15.30 Uhr: SC Freiburg (Bundesliga/DAZN)

29.04., Anstoß 18.30 Uhr: Werder Bremen (Bundesliga/Sky)

Wer sich kein Abo leisten will oder kann, der hat die Möglichkeit den Spieltag der Bundesliga in der Zusammenfassung zu sehen. Die Highlights am Samstag laufen ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau. Ab 23 Uhr siehst du im TV und Livestream die Zusammenfassungen der Bundesliga im ZDF-Sportstudio.

Sonntagmorgen zeigt Sport1 die Highlights. Am Sonntag laufen Zusammenfassungen dann erneut in der ARD. Ab montags sind die Highlights dann bei ARD, ZDF und Sport1 kostenlos zu finden. Hinter der Pay-Wall gibt es die Zusammenfassungen auch bei DAZN, Sky und Axel Springer.

Weitere interessante Livestream-Artikel:

Bundesliga im TV und Livestream: Den Spieltag siehst du hier live

Schalke-Testspiele im Livestream bei Youtube und Sky

Die Testspiele des FC Schalke 04 werden in der Regel auf dem Youtube-Kanal des Vereins im Livestream übertragen. Hin und wieder zeigt aber auch Sky Sport News HD die Testspiele der Königsblauen.