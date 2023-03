FC Schalke 04: Schober macht Fans Strich durch die Rechnung – „Ist nicht unsere Philosophie“

In der Bundesliga hat der FC Schalke 04 die harmloseste Offensive aller Mannschaften. Die Stürmer um Top-Torjäger Simon Terodde treffen einfach nicht so oft wie noch vor einem Jahr in der 2. Liga.

Da wurden dann schnell Rufe nach U19-Talent Keke Topp laut, der in der Junioren-Bundesliga alles kurz und klein ballerte. Doch Mathias Schober nimmt den Fans des FC Schalke 04 die Hoffnungen.

FC Schalke 04: Warum ist Topp nicht bei den Profis?

Dass die Hinrunde in der Fußball-Bundesliga für den FC Schalke 04 mehr als nur schlecht lief, war auch der Offensive der Königsblauen geschuldet. Zu harmlos, kaum Tore erzielt, aber auch Verletzungen machten es den Knappen schwer, sich vom letzten Platz zu befreien. Als Sebastian Polter sich verletzte, wurde Keke Topp von der U19 zu den Profis befördert – allerdings nur zu den Trainingseinheiten. Zu einem Pflichtspiel kam das Top-Talent nicht.

Der S04 holte in der Winter-Pause stattdessen mit Michael Frey einen weiteren Angreifer. Für Topp ging es zurück zu den A-Junioren von Trainer Norbert Elgert, wo er weiterhin seine Buden machte. 12 Tore in 15 Ligaspielen sprechen für sich. Allerdings schaffte es S04 als Tabellendritter der Junioren-Bundesliga nicht in die Endrunde.

Mathias Schober, Direktor der Knappenschmiede, erklärte gegenüber der „WAZ“, dass es eine Systemfrage sei, warum weitere Jugend-Talente wie Topp es nicht zu den Profis schafften. „In dieser Saison waren Keke Topp und Luca Podlech kurzzeitig mal mit dabei, aber es ist nicht unsere Philosophie, dass die Jungs ständig zwischen den Mannschaften hin- und herspringen. Zu den Profis sollen die Jungs erst hoch, wenn sie wirklich mithalten können oder sogar besser sind als das vorhandene Personal.“

S04 will Sturmjuwel schützen

Außerdem wolle der FC Schalke 04 sein Sturmjuwel schützen. Es sei nicht hilfreich für die Entwicklung der Talente in der Lage als „Hoffnungsträger“ betitelt zu werden. Wenn ein Stürmer im Abstiegskampf der Bundesliga viele Torchancen vergebe, werde er schnell zum Sündenbock, so Schober in der „WAZ“. „Egal, ob mit 18 oder 35 Jahren.“ Somit müssen die S04-Fans wohl die Hoffnungen begraben, dass Keke Topp in dieser Saison bei den Profis ran darf.

Mehr News für dich:

Dafür könnte Topp dann zur neuen Saison zu den Profis stoßen und angreifen. Allerdings wird vorher geklärt, ob der 18-Jährige zunächst in der Regionalliga West mit der U23 an den Seniorenbereich herangeführt wird. Das wird sich spätestens zum Saisonende zeigen.