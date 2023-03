FC Schalke 04: Kurz vor Derby! S04-Talente lassen Fans ausflippen – „Einfach Wahnsinn“

Ganz Deutschland schaut am Samstag (11. März) nach Gelsenkirchen. Denn in der Veltins-Arena steigt am 24. Bundesliga-Spieltag das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund.

Bevor um 18.30 Uhr der Anstoß erfolgt, gab es für die Fans des FC Schalke 04 aber noch eine spektakuläre Aufholjagd zu bestaunen. Für diese sorgte die U19 der Königsblauen.

FC Schalke 04: Talente lassen Fans ausflippen

Hochspannung pur in der U19-Bundesliga-West! Die Junioren des FC Schalke 04, die vor dem 15. und letzten Spieltag den dritten Platz hinter Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln belegten, hofften noch darauf, sich für die Finalrunde der deutschen Meisterschaft zu qualifizieren.

Dafür mussten die beiden Rivalen patzen und S04 gegen Borussia Mönchengladbachs U19 gewinnen. Schon nach nicht einmal einer Minute dann der Schock: Gladbach ging mit 1:0 in Führung. In der 16. Minute folgte das 2:0 und nach 32. Minuten fiel der dritte Gegentreffer für die Königsblauen.

Nur weitere vier Zeigerumdrehungen später dann aber ein Hoffnungsschimmer für die Knappen: Keke Topp erzielte das 1:3 und in der 40. Minute fiel sogar den Anschlusstreffer. Es deutete sich eine mehr als nur spannende zweite Halbzeit an.

U19 dreht 0:3-Rückstand

In der 64. Minute konnte die U19 des FC Schalke 04 erneut durch Topp zum 3:3 treffen und in der Schlussphase sogar das Spiel drehen. Aus einem 0.3-Rückstand noch 4:3 zu gewinnen – die S04-Talente drehen ein verrücktes Junioren-Bundesliga-Spiel.

Davon bekamen auch die Anhänger des Revierklubs mit, die schon in voller Vorfreude auf das Revierderby sind, das um 18.30 Uhr beginnt. „Was für ein Comeback!“, „Einfach Wahnsinn. Saustark von den Jungs“ und „Sehr stark. Nur schade, dass es nichts bringt“, heißt es von vielen Fans in den sozialen Netzwerken.

Der letzte Kommentar deutete darauf, dass die beiden anderen Rivalen ihre Partien ebenfalls gewannen. Der BVB setzt sich in der U19-Bundesliga-West als Spitzenreiter mit 37 Punkten durch, der 1. FC Köln (35) wird Zweiter. Nur die ersten Beiden qualifizieren sich für die Finalrunde. Die U19 der Gelsenkirchener holte 34 Punkte und hat damit keine Möglichkeit mehr, Deutscher Meister zu werden.