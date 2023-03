FC Schalke 04: Vor Wiedersehen – Ex-Star Caligiuri mit deutlicher Ansage an S04

Wenn der FC Schalke 04 am Samstag (18. März, 15.30 Uhr) beim FC Augsburg gastiert, dann kommt es auch zum Wiedersehen mit Daniel Caligiuri. Der Rechtsaußen spielte drei Jahre lang für die Königsblauen, ehe er vor der Abstiegssaison des S04 zum FCA wechselte.

Vor dem Duell gegen den FC Schalke 04 hat DER WESTEN mit Ex-S04-Star Caligiuri über seine aktuelle Situation in Augsburg, die Partie gegen seinen ehemaligen Klub und seine Zukunft gesprochen.

FC Schalke 04: Caligiuri macht S04 klare Ansage

Am 27. April 2019 machte sich Daniel Caligiuri bei den Fans des FC Schalke 04 unsterblich. Bei der 4:2-Derbygala im Dortmunder Stadion steuerte er zwei Treffer und eine Vorlage bei und sorgte mit S04 damit für einen heftigen Knick beim Erzrivalen. Denn am Ende der Saison verlor der BVB den Kampf um die Meisterschaft um zwei Punkte gegen den FC Bayern München.

Caligiuri ist bei den königsblauen Anhängern beliebt. Für viele war daher auch der Abgang 2020 schmerzhaft. Mittlerweile ist der Rechtsaußen beim FC Augsburg unter Vertrag und trifft nun am 25. Bundesliga-Spieltag auf seinen Ex-Klub. Im DER WESTEN-Interview macht der 35-Jährige den Knappen eine deutliche Ansage.

Hallo Daniel, in den neun Pflichtspielen in diesem Jahr kommst du bislang nur auf fünf Spielminuten. Wie sehr brennst du darauf, wieder länger auf dem Platz zu stehen und deiner Mannschaft helfen zu können?

Daniel Caligiuri: „Das ist eine neue Situation für mich, muss ich ehrlich gestehen. Klar will ich jedes Spiel spielen, natürlich brenne ich auf mehr Einsatzzeit. Ich warte auf den Moment und hoffe, dass er schnell kommt.“

Daniel Caligiuri trifft mit dem FC Augsburg auf seinen Ex-Klub Schalke. Foto: IMAGO / Nordphoto

Du sagtest, dass es eine neue Situation für dich ist. Was glaubst du, was die Gründe dafür sind, dass der Trainer aktuell nicht mit dir plant?

„Das kann ich nicht beantworten. Ich versuche im Training immer vorne wegzugehen und Gas zu geben. Ich war bisher auch bei jeder Trainingseinheit auf dem Platz. Ich versuche daher auch einfach mein Bestes zu geben.“

Mit 27 Punkten belegt der FC Augsburg den 13. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze liegt bei sieben Punkten. Gibt es bei euch die Sorge, dass ihr da unten weiter reinrutscht?

„Wir sind erstmal froh, dass wir 27 Punkte haben. In der Winterpause hatten wir nur einen Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wir haben zuletzt vier Heimspiele gewonnen und so den Vorsprung vergrößert. Auswärts müssen wir noch einen Zahn zulegen, um auch dort zu punkten. Unser Ziel ist natürlich, über mehrere Spiele mehrmals zu punkten. Wir wissen aber auch, dass die Mannschaften unter uns noch punkten werden und alles offen ist. Wir wollen jetzt am Samstag einen großen Sprung machen.“

Nun wird es am Samstag ein besonderes Spiel für dich. Es geht gegen deinen Ex-Klub Schalke. Wie sehr freust du dich auf das Wiedersehen?

„Gegen den Ex-Klub, vor allem gegen Schalke, zu spielen, ist natürlich immer schön. Da trifft man auch immer wieder auf einige bekannte Gesichter. Bei den Spielern ist das eher nicht mehr so, weil sich viel geändert hat, seitdem ich weg bin.“

Schalke kommt mit einer Ungeschlagen-Serie von sieben Spielen. Auf was für ein Spiel stellt ihr euch ein?

„Das wird ein sehr kampfbetontes Spiel. Da wird es bestimmt zur Sache gehen. Wir werden alles geben und wollen wie in den Heimspielen zuvor gewinnen.“

S04 hat sich nach einer sehr schwachen Hinrunde gefangen und ist mittlerweile wieder voll im Rennen um den Klassenerhalt. Am vergangenen Wochenende gab es ein 2:2-Unentschieden gegen den BVB. Hast du dir das Spiel angeschaut? Kamen dabei auch Erinnerungen an die Derbys wieder, in denen du mitgewirkt hast?

„Natürlich vergisst man so etwas nicht. Derbys sind immer etwas Besonderes. Man weiß, wie wichtig Derbys für Schalke sind. Das Spiel habe ich mir angeschaut und meiner Ex-Mannschaft natürlich die Daumen gedrückt. Am Samstag bin ich aber auf der anderen Seite und will das Spiel gewinnen.“

Würdest du dann auch jubeln, wenn dir ein Treffer gelingen sollte?

„Das ist immer so eine spontane Sache. Ich habe mich aber immer zurückgehalten gegen meine Ex-Klubs (Freiburg, Wolfsburg und Schalke, Anm. d. Red.), weil ich schöne Zeiten dort hatte. Da werde ich mich eher zurückhalten.“

Im Dezember vergangenen Jahres wurde plötzlich über eine Rückkehr zum S04 spekuliert. Du hast aber einige Wochen später klar gemacht, dass du aktuell keine Gespräche mit anderen Vereinen führst. Ist das immer noch so? Im Sommer läuft schließlich dein Vertrag beim FCA aus.

„Im Moment konzentriere ich mich auf meine Leistung und führe derzeit auch keine Gespräche. Ich lasse alles auf mich zu kommen.“

Und wenn der FC Schalke dann anklopfen sollte?

„Bis dahin wird man sehen. Da muss man sich auch erstmal mit dem FCA hinsetzen und alles besprechen.“