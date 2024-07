FC Schalke 04: Zwangsabstieg offiziell! Setzt S04 nun zum Transfer-Coup an?

Der FC Schalke 04 war in diesem Sommer bereits enorm fleißig. Ganze elf externe Neuzugänge kann der S04 schon verzeichnen. Doch wie Sportdirektor Marc Wilmots kürzlich betonte, wird man in der Offensive noch einmal nachrüsten wollen.

Neben einem offensiven Mittelfeldspieler soll auch noch ein klassischer Stürmer kommen. Auf der Suche nach einem neuen Angreifer könnte der FC Schalke 04 nun von dem Zwangsabstieg des FC Girondins Bordeaux profitieren. Schlagen Ben Manga und Co. erneut in der Ligue 2 zu?

FC Schalke 04: Wird Königsblau Nutznießer vom Bordeaux-Zwangsabstieg?

Mit Moussa Sylla hat man bereits einen Top-Stürmer aus der zweiten französischen Liga verpflichten können. Machen es die S04-Bosse erneut? Am Dienstag (23. Juli) hat der französische Traditionsklub Girondins Bordeaux bekannt gegeben, dass der Verein aufgrund eines fehlenden Investors in die dritte Liga absteigen wird.

Viele Spieler stehen nun vor einer ungewissen Zukunft, haben für Liga drei keinen Vertrag und könnten den Klub so zum Nulltarif verlassen. Einer dieser Spieler könnte auch Zan Vipotnik sein. Der 22-Jährige gehört zu den Top-Stürmern der Ligue 2 und wird wohl kaum einen Vertrag für Liga drei haben. Im vergangenen Sommer wechselte der 22-Jährige für knapp drei Millionen Euro von NK Maribor zu Bordeaux.

++ FC Schalke 04: Ex-Star packt nach S04-Abgang aus – „War kein einfacher Abschied“ ++

Der Angreifer sammelte in der abgelaufenen Saison 14 Torbeteiligungen in 37 Partien. Nach nur einem Jahr in Frankreich könnte er nun jedoch wieder den Abflug machen. Sollte er keinen Vertrag für Liga drei besitzen, könnte er ablösefrei wechseln und sich seinen neuen Verein so aussuchen, ohne dass dieser mit Bordeaux verhandeln müsste.

Sein Klub wurde aufgrund fianzieller Prpbleme mit einem Zwangabstieg belangt. Wird Zan Vipotnik nun für Königsblau interessant? Foto: IMAGO/Buzzi

Vipotnik war Teil des EM-Kaders Sloweniens

Vipotnik wurde nach seiner starken Saison in Frankreich mit der Nominierung für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland belohnt. Der Slowene kam im Gruppenspiel gegen Serbien (1:1) zum Einsatz. Für S04 wäre der 22-Jährige sicherlich ein starker Transfer, der die Offensive des Pottklubs auf ein neues Level heben würde. Allerdings werden auch andere Klubs – womöglich mit besser dotierten Offerten – an den Angreifer herantreten.

Weitere News:

Ob der S04 mit Blick auf eine mögliche Verpflichtung Vipotniks eine echte Chance hätte, ist fraglich. Sollte der Mittelstürmer allerdings zum Nulltarif wechseln können, wäre er eine mehr als interessante Option für Königsblau.