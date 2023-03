FC Schalke 04: Bitter! Saisonaus für S04-Star wohl nicht mehr zu verhindern

Im Kampf um den Klassenerhalt braucht der FC Schalke 04 jeden Spieler im fitten Zustand. Aktuell haben die Königsblauen aber wieder eine lange Ausfallliste. Bei einem Profi wird es in dieser Saison wohl nichts mehr mit einem Einsatz.

Die Rede ist von Soichiro Kozuki. Der Japaner war einer der großen Gewinner der Vorbereitung beim FC Schalke 04 und verletzte sich zuletzt. Cheftrainer Thomas Reis bestätigte, dass er für die restliche Rückrunde wohl nicht mehr spielen wird.

FC Schalke 04: Kein Kozuki-Einsatz mehr?

Es war wohl unausweichlich: Soichiro Kozuki vom FC Schalke 04 musste sich einer Operation am lädierten Sprunggelenk unterziehen und wird den Königsblauen somit in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Flügelspieler, der aus der U23 kam, avancierte sich in der Vorbereitung zum besten „Neuzugang“ und spielte auch in seinen ersten Partien in der Bundesliga stark auf. Gegen RB Leipzig gelang ihm sogar der erste Treffer im S04-Trikot.

Doch dann folgte der Schock um den Senkrechtstarter. Kurz vor der Partie bei Union Berlin (0:o) verletzte er sich und fiel seitdem aus. Auch in der restlichen Rückrunde wird er nicht mehr zum Einsatz kommen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim FC Augsburg (18. März, 15.30 Uhr) äußerte sich Cheftrainer Thomas Reis zum Japaner. „Ich hatte leider auch Verletzungen, die zu einer Operation geführt haben. Für mich ist es völlig normal, dass wenn du einen Spieler hast, der noch sehr jung ist, dass du versuchst, eine Operation zu vermeiden. Denn eine Operation ist immer ein Eingriff, der Folgen haben könnte“, so der Cheftrainer.

„Wird sehr eng“

Am Ende habe man sich beim FC Schalke 04 dazu entschieden, dass man es mit Kozuki auf dem Platz probiere, um ihn wieder spielfähig zu bekommen. Es sah zwar gut aus, jedoch war der Flügelstürmer nie bei hundert Prozent. „Wir wollten eine Operation möglichst vermeiden, weil wir dachten, dass wir es konservativ hinbekommen. Leider ist das jetzt so passiert, dass die Operation stattfinden musste. Er fehlt uns, weil er eine tolle Spielweise gezeigt hatte“, so Reis.

Und der Coach führte dann aus: „Er hat die Operation gut überstanden. Wir werden ihn dann hoffentlich gesund zurückerwarten. In dieser Saison wird das wahrscheinlich eng.“