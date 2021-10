FC Schalke 04: Irrer Fan-Aufruf! Saufen die S04-Fans die Pokal-Verluste ihres Klubs weg?

Die Pokalniederlage bei 1860 München liegt dem FC Schalke 04 schwer im Magen. Gegen den Drittligisten verpokerte sich der Bundesliga-Absteiger und musste schon in der zweiten Runde die Segel streichen.

Nicht nur sportlich, auch finanziell traf Schalke 04 das frühe Ausscheiden. Nun gibt es einen irren Fan-Aufruf, um das fehlende Geld wieder reinzuholen.

FC Schalke 04: Fans wollen für Pokal-Aus aufkommen

Pro Runde schüttet der DFB im Pokal Prämien an die Vereine aus. Für die ersten beiden Runden konnten die Knappen insgesamt über 380.000 Euro einstreichen. Mit dem Erreichen des Achtelfinals wären weitere 515.028 Euro fällig gewesen – doch die Summe wandert stattdessen nach München.

Dabei hätte der Zweitligist das Geld wegen der noch immer angespannten finanziellen Situation sicherlich gut gebrauchen können.

+++ FC Schalke 04: Trikot-Revolution! Alle feiern diesen S04-Fan +++

Einige Fans haben sich daher einen raffinierten Plan ausgedacht, um die ausbleibende Prämie auszugleichen. Auf der Facebook-Seite „FC Schalke 04 – Die größte Nordkurve der Welt“ ist der irre Aufruf zu lesen. „Leute, Ihr müsst mehr Bier trinken“, lautet der Appell.

Die Idee: Beim nächsten Heimspiel soll jeder drei Bier mehr als gewöhnlich trinken. Bei 40.000 Biertrinkern in der Veltins-Arena wären das rund 120.000 Bier mehr als sonst. Diese Anzahl multipliziert mit dem Getränkepreis von 4,20 Euro würde rund 504.000 Euro in die Kasse des Klubs spülen, rechnen die Fans vor.

FC Schalke 04: Setzen die Stadio-Besucher den Bier-Plan um?

„Wenn Herr Huber [gemeint ist Veltins-Boss Michael Huber, Anm. d. Red.] die 60.000 Liter Veltins dann noch spendet, hätten wir die Prämie für das Weiterkommen im Pokal wieder drin“, ist man sich sicher. An Veltins gerichtet, stellen die Initiatoren die Frage an den Sponsor, ob er mit machen würde. Über eine Antwort seitens Veltins ist nichts bekannt.

In den Kommentaren kommt der Plan jedenfalls gut an, viele versprechen ihre Unterstützung. Die Chance bekommen die S04-Anhänger am 7. November. Gegen Darmstadt findet das nächste Heimspiel statt. (mh)