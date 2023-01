FC Schalke 04: Hat Knäbel noch ein Eisen im Feuer? Plötzlich taucht dieser Name auf

Nach dem geplatzten Transfer von Tim Skarke zum FC Schalke 04 sind die Verantwortlichen der Königsblauen weiterhin auf der Suche nach einem neuen Mann für ihre Flügelpositionen. Dabei ist klar: Den S04-Bossen läuft die Zeit davon.

Nun wurde bekannt, dass der FC Schalke 04 Interesse an einem neuen Flügelspieler aus Portugal haben soll. Die Rede ist von Joelson Fernandes.

FC Schalke 04 mit Interesse an Fernandes

Wie der Sportjournalist Sebastiao Sousa Pinto berichtet, soll der FC Schalke 04 Interesse an Joelson Fernandes aus der zweiten Mannschaft von Sporting Lissabon haben. Der 19-Jährige spielt meistens auf dem linken Flügel, kann aber auch die rechte Seite ausweichen. In dieser Saison kam der Portugiese erst einmal zum Einsatz. Eine Torbeteiligung sprang dabei nicht heraus.

In der vergangenen Saison wurde Fernandes an den FC Basel ausgeliehen. Für die Schweizer absolvierte er 25 Spiele, in denen ihm drei Torvorlagen gelungen sind. In seiner gesamten Karriere kommt der Flügelspieler auf 74 Einsätze. In diesen konnte er zehn Treffer und fünf Vorlagen erzielen. Sein letztes Tor erzielte Fernandes allerdings in der Saison 2020/21.

FC Schalke 04: Könnte Fernandes dem S04 helfen?

Ob die Königsblauen wirklich Interesse an Fernandes haben, bleibt abzuwarten. Feststeht allerdings, dass er das Profil eines Flügelspielers abdeckt, den die Schalker bereits seit Längerem suchen. Dadurch, dass der Skarke-Deal geplatzt ist, sind die S04-Bosse in der Not, eine schnelle Transferentscheidung zu fällen, damit der Kader des abstiegsbedrohten Klubs noch im Januar verstärkt wird.

Neben dem Bundesligisten soll auch der FC Utrecht ein Auge auf Fernandes geworfen haben. Aufgrund der Tatsache, dass der Vertrag des Portugiesen am Saisonende ausläuft wäre stand jetzt nur ein fester Wintertransfer realisierbar. Laut „Transfermarkt“ beträgt der Marktwert von Fernandes derzeit zwei Millionen Euro.