Borussia Mönchengladbach vor Transfer-Überraschung? SEIN Name wird gehandelt

Vor wenigen Wochen schien der Traum von der Champions League für Borussia Mönchengladbach noch greifbar. Nach einer katastrophalen letzten Saison, in der man die Relegation nur hauchzart vermied, schien man wieder zu alter Stärke gefunden zu haben.

Die letzten Spiele erinnerten aber nun wieder an den Trend des Vorjahrs. Acht (!) Gegentore in den letzten zwei Spielen gegen Schlusslicht Kiel (4:3) und gegen schwächelnde Hoffenheimer (4:4). Als Konsequenz: Europa ist wieder in weite Ferne gerückt. Um ab Sommer erneut europäisch träumen zu können, ist Roland Virkus nun auf der Suche nach Verstärkungen – und ist hierbei wohl auf ein Offensivjuwel der 2. Bundesliga gestoßen.

Borussia Mönchengladbach vor Überraschungstransfer?

Laut „Sky“ sind die Fohlen heiß auf Ilyas Ansah vom SC Paderborn. Zwar soll Union Berlin auf der Poleposition sein, um den Flügelspieler zu verpflichten, doch nun sei Sportchef Virkus am Freitagabend in der Arena auf Schalke gesichtet worden, wohl um Ansah genauer zu beobachten.

Der Linksaußen enttäuschte hierbei nicht und lieferte unteranderem dank seiner Vorlage zum 2:0 für Paderborn ein starkes Spiel ab. Neben Union und Gladbach soll auch der SC Freiburg sowie in der Vergangenheit Eintracht Frankfurt Interesse am 20-Jährigen gezeigt haben.

Ablöse für Ansah steht schon fest

Dank einer starken Saison mit sechs Toren und sechs Vorlagen hat sich Ansah einen beachtlichen Marktwert erspielt. Stemmbar bleibt er für Gladbach dennoch. Dem Bericht zufolge, soll die Ablöse für den Deutschen bei 3 Millionen Euro liegen.

Ansah müsste auf der linken Außenbahn bei den Fohlen allerdings mit starker Konkurrenz rechnen. Robin Hack ist dort seit letzter Saison gesetzt und mit Alassane Plea und Nathan Ngoumou können zwei weitere Spieler auf Ansahs Position ausweichen. Zumindest für die Tiefe wäre Ansah für die Fohlen aber absolut notwendig und mit starken Leistungen könnte sich der 20-Jähirge bei Borussia Mönchengladbach auch für mehr beweisen.