FC Schalke 04: Gruselige Serie setzt sich fort – Ex-S04-Star kann vor Rückschlägen einfach nicht fliehen

Der Abstiegskampf in der ersten Bundesliga ist so spannend wie lange nicht mehr. Fünf Teams stehen unten drin, vier Teams mit gleicher Punktzahl. Dass der FC Schalke 04 noch einmal so in den Kampf um den Klassenerhalt eingreifen kann, hatten nicht viele auf der Rechnung. In den vergangenen Wochen erkämpfte sich Königsblau eine durchaus annehmbare Ausgangssituation für die restliche Saison.

Während es für den FC Schalke 04 seit einigen Wochen immer besser läuft und die Knappen sich immer weiter an die anderen Mannschaften ran kämpften, geht es für einen ehemaligen Schalker und seinem Team immer weiter nach unten. Der Ex-S04-Star scheint erneut im freien Fall zu sein.

FC Schalke 04: Zwei Punkte aus 13 Spielen

Platz 04 nach 10 Spieltagen, Platz 16 nach 23 Spieltagen. Das ist die Horror-Bilanz der TSG 1899 Hoffenheim. Aus den vergangenen 13 Spielen konnten die Kraichgauer kein einziges Spiel gewinnen, es gelangen lediglich zwei Unentschieden. Zuletzt setzte es sechs Niederlagen am Stück. Hoffenheim befindet sich nach starken ersten Spielen in dieser Saison im freien Fall. Aktuell steht das Team von Pellegrino Matarazzo punktgleich mit dem Tabellenletzten auf dem Relegationsplatz und liegt damit weit hinter den Ansprüchen des Vereins.

Mitten drin ein Ex-Schalker, der bereits mit S04 den bitteren Abstieg miterleben musste. Er wollte bei Hoffenheim endlich in ruhigeren Gewässer schwimmen und seiner Karriere wieder einen Push geben. Nun droht Ozan Kabak der nächste Tiefschlag seiner Laufbahn. Der türkische Innenverteidiger wechselte er im vergangenen Sommer vom S04 zur TSG. Bei den Kraichgauern ist der Defensivspieler absolut gesetzt. Sowohl unter dem alten Trainer Andre Breitenreiter, als auch dessen Nachfolger Pellegrino Matarazzo.

In der laufenden Saison kommt der Türke auf 21 Bundesligaeinsätze. Nur zweimal verpasste er aufgrund von Sperren ein Spiel seiner Mannschaft. Der Innenverteidiger ist also auch mitverantwortlich, dass Hoffenheim immer weiter abgerutscht ist. Dem 22-Jährigen droht in dieser Saison ein Déjà-vu. Es wäre nicht der erste Abstieg seiner noch jungen Karriere.

Vierter Abstieg in vier Jahren?

Ozan Kabak zählt wohl zu einem der unglücklichsten Spieler der letzten Jahre. Mitte Januar 2019 kam der damals 18-Jährige als riesiges Talent von Galatasaray Istanbul zum VfB Stuttgart. Im darauffolgenden Juni musste der Türke seine erste Negativerfahrung machen: Der VfB stieg nach der verlorenen Relegation gegen Union Berlin in die zweite Liga ab. Im Sommer 2019 ging es dann weiter zum FC Schalke 04. Nach einer guten ersten Saison stand für Kabak ein erneuter Abstieg an. Desaströs musste Königsblau den Gang in die zweite Liga antreten.

Nach einem halben Jahr beim FC Liverpool, folgte eine Leihe zum damaligen Premiere League-Aufsteiger Norwich City. Auch mit den Canaries stieg der junge Innenverteidiger ab: Der dritte Abstieg in nur drei Jahren. Im Sommer 2022 verließ Kabak den S04 dann endgültig in Richtung Hoffenheim. Nun droht ihm auch dort das gleiche Schicksal wie bei Stuttgart, Schalke und Norwich. Schafft die TSG es nicht, den Abwärtstrend zu stoppen und steigen Kabak und Co. mit Hoffenheim tatsächlich ab, wäre es nicht nur eine riesige Enttäuschung, sondern auch der vierte Abstieg des Ex-Schalkers. Und das in nur vier Jahren.

Dieser unfassbare Negativlauf von Ozan Kabak wäre wahrscheinlich historisch. Wo Ozan Kabak auch hin wechselte, es wurde nicht besser. Ganz im Gegenteil: Die Geschichte wiederholt sich jedes Mal aufs Neue. Eine bittere Entwicklung des einstiegen Top-Talentes.