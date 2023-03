FC Schalke 04: Hammer-Rückkehr geplant! Kommt dieser Aufstiegsheld zurück zu Königsblau?

Nach dem 2:0-Auswärtserfolg im Nachbarschafts-Duell gegen den VfL Bochum steht der FC Schalke 04 mit beiden Beinen wieder mitten im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Die jüngsten Auftritte und Ergebnisse brachten Königsblau in eine deutlich bessere Ausgangssituation für den restlichen Saisonverlauf.

Doch auch nach den nun sechs ungeschlagenen Spielen am Stück ist die Ungewissheit über die Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison weiterhin groß. Daher planen die Verantwortlichen des FC Schalke 04 zweigleisig – auch beim Kader für die nächste Saison. Offenbar arbeitet man sogar an einer besonderen Rückholaktion, die wohl alle S04-Fans sehr gerne sehen würden.

FC Schalke 04: Churlinov zurück zu Blau-Weiß?

Es ist das große Thema in der Woche nach dem Auswärtssieg beim VfL Bochum: Die sportliche Leitung des Revierklubs forciert laut der WAZ eine Rückkehr von Aufstiegsheld Darko Churlinov an. Geplant sei eine Leihe ab Sommer, die Gespräche zwischen dem S04 und Churnlinov´s jetzigem Klub, dem FC Burnley, laufen bereits. Nach nur einem Jahr soll der Nordmazedonier also zurück nach Gelsenkirchen kommen.

Im vergangenen Sommer wechselte Churnlinov für knapp dreieinhalb Millionen Euro vom VfB Stuttgart in die zweite englische Liga. Sowohl Churnlinov als auch der S04 erklärten zuvor öffentlich, dass beide Partien stark an einer Festverpflichtung interessiert waren. Die Ablöseforderungen vom VfB waren für den klammen Pottklub damals aber zu hoch. Der S04 konnte, trotz großem Interesse, den schnellen Flügelspieler nicht halten.

Der 22-Jährige, der mit Königsblau die Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus feierte, kommt bei seinem neuen Verein seither nicht in Fahrt. Immer wieder bremsen ihn kleinere Verletzungen aus, immer wieder muss der So4-Aufstiegsheld pausieren. Zudem ist die Konkurrenz auf der Position des Außenstürmers beim Tabellenführer der zweiten englischen Liga extrem hoch. In der laufenden Saison kommt der junge Flügelspieler auf lediglich zwölf Pflichtspieleinsätze. Nur dreimal stand er dabei in der Startelf.

S04-Fans flippen aus

Jetzt soll Churlinov also nach einem äußerst bescheidenen Jahr auf der Insel wieder zu Königsblau zurückkehren. Die Anhänger von S04 rasten alleine des Gerüchtes zufolge komplett aus. In den sozialen Netzwerken heißt es unter anderem: „Komm endlich nach Hause, Junge“, „Wie geil wäre das denn?“ oder „Bitte lasst es geschehen“. Churlinov spielte sich vor allem gegen Ende der Aufstiegssaison mit seiner leidenschaftlichen Art und Weise in die Herzen der Fans. Zudem soll der nordmazedonische Nationalspieler eine tiefe Freundschaft mit S04-Publikumsliebling Rodrigo Zalazar entwickelt haben.

Über eine mögliche Rückkehr dürften sich also nicht nur Zalazar und die S04-Anhänger riesig freuen, auch Churlinov selbst hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie sehr er dem Verein, nach nur einem Jahr, verbunden ist. Eine Rückholaktion des Aufstiegshelden würde für alle Parteien wohl Sinn ergeben. Ob diese dann tatsächlich zustande kommt, bleibt jedoch abzuwarten.