FC Schalke 04: Ultras richten sich nach Bremen-Sieg an die Mannschaft – „Geisteskrank“

Der Traum vom Klassenerhalt lebt weiter. Dank eines dramatischen Last-Minute-Sieges über den SV Werder Bremen verkürzt der FC Schalke 04 den Rückstand auf die Nicht-Abstiegsränge und hofft weiter auf die Liga-Rettung. Das Team von Trainer Thomas Reis konnte sich im zweiten Durchgang deutlich steigern und mit einem famosen Schlussspurt die drei Punkte sichern.

Nach der Partie ließ sich die Mannschaft des FC Schalke 04 vor der Nordkurve von den Fans feiern. Dabei machte der Capo der S04-Ultras eine Ansage an das Team und beschwor den Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans.

FC Schalke 04: Vorsänger beschwört Zusammenhalt

Das gestrige Heimspiel von Königsblau war, besonders für die S04-Anhänger, mal wieder nichts für schwache Nerven. Nachdem man in der ersten Halbzeit zumeist hinterher rannte und nicht wirklich ins Spiel fand, drehte Blau-Weiß das Spiel spät. Erst glich Rückkehrer Sepp van den Berg nach Vorarbeit von Blitz-Comebacker Sebastian Polter aus, dann blieb Dominick Drexler nach einer Traum-Vorarbeit von Rodrido Zalazar eiskalt und schoss das wichtige 2:1 in der Nachspielzeit.

Nach diesem Treffer explodierte die Veltins Arena regelrecht. Ganz Schalke lag sich in den Armen und feierte diese enorm wichtigen drei Punkte. Nach dem Spiel ging die Siegesparty vor der Nordkurve weiter. Wie so oft stimmten die Ultras von S04 den „Mythos vom Schalker Markt“ an und sorgten, auch lange nach Abpfiff noch, für eine besondere Stimmung.

Anschließend richteten sich die Ultras auch nochmal selbst an die Mannschaft. Nach einem Video, das unserer Redaktion vorliegt, heizte der Capo der Ultras der Mannschaft für die kommenden Aufgaben erneut ein. „Das war geisteskrank, was hier in der zweiten Halbzeit abgelaufen ist“, hieß es. „Wir haben erneut gezeigt: Als Einheit können wir alles erreichen“, fuhr der Vorsänger fort. Außerdem wurde deutlich gemacht, dass die Fans voll an den Klassenerhalt glauben.

Der Schlüssel zum Erfolg?

Diese Einheit zwischen Mannschaft und Fans könnte für den FC Schalke 04 zu dem großen Faktor im Kampf um den Klassenerhalt werden. Wie schon eigentlich die gesamte Saison über lieferten die Knappen-Anhänger einen bedingungslosen Support ab und peitschten ihre Mannschaft, besonders nach dem Ausgleich, nach vorne. Die Fans zeigen erneut ein gutes Gefühl für die Situation. Auch bei der 0:2-Niederlage in Hoffenheim oder der 0:4-Klatsche in Freiburg feuerten sie die Mannschaft nach der Partie weiter an und zeigten so, dass sie trotz schlechten Leistungen und enttäuschenden Auftritten hinter dem Team stehen.

Das weiß die Mannschaft zu schätzen und kämpft, unter anderem für ihre Fans, bis zum Schluss. In den verbleibenden vier Partien heißt es für Mannschaft und Fans: Gemeinsam für das große Ziel alles geben. Nur dann könnte der Klassenerhalt doch noch klappen.