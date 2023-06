FC Schalke 04 holt Schallenberg: Diese Knappen-Stars schauen ganz genau hin

Die Fans des FC Schalke 04 mussten lange auf den ersten externen Neuzugang des Sommers warten. Mit Ron Schallenberg bekamen sie am Montag (19. Juni) dann aber einen echten Königstransfer geliefert. Denn Schallenberg wies einige Angebote aus der Bundesliga zurück, um für Blau-Weiß in der zweiten Bundesliga zu spielen.

Schallenberg galt als absoluter Wunschspieler von Trainer Thomas Reis. Dementsprechend wichtig dürfte der gebürtige Paderborner in den Planungen des 49-Jährigen werden. Das bedeutet für andere Spieler des FC Schalke 04, dass sie sich ranhalten müssen, um einen Stammplatz ergattern zu können.

FC Schalke 04: Latza und Flick bangen um Stammplatz

Sie wollten ihn unbedingt und sie haben ihn tatsächlich bekommen. Schallenberg ist Schalker erster Neuer und wird wohl direkt eine ganz wichtige Rolle bei Königsblau einnehmen. Peter Knäbel, Andre Hechelmann und Thomas Reis haben sich seit Monaten intensiv um die Dienste des 24-Jährigen bemüht – mit Erfolg. Nun soll er auf Schalke die Position einnehmen, die er schon beim SC Paderborn hatte: zentraler Mittelfeldmotor, Leader und Leistungsträger.

Schallenberg dürfte einen Stammplatz nahezu sicher haben. Er war Reis‘ Wunschtransfer für die Mittelfeldzentrale. Er soll das Spiel von hinten aufbauen und lenken. Das erhöht den Druck auf einige andere Akteure der Knappen. Genauer gesagt auf Danny Latza und Florian Flick. Beide finden sich ebenfalls auf der Position Schallenbergs wieder, beide sind im zentralen Mittelfeld zu Hause.

Da Schallenberg also erst einmal gesetzt sein dürfte, bleibt nur noch ein Platz neben ihm. Diesen müssen die beiden dann wohl unter sich aus machen. Die Tendenz geht derzeit klar zu Flick. Der 23-Jährige überzeugte bei seiner Leihe in Nürnberg und soll einen festen Platz in den Planungen von Reis spielen. Das große Problem für Flick: Er zog sich kürzlich einen Mittelfußbruch zu und wird große Teile der Vorbereitung verpassen. Dort bietet sich die Chance für andere, sich zu zeigen und für einen Stammplatz auf sich aufmerksam zu machen.

Flick-Zukunft ungewiss

Darüber hinaus steht auch noch nicht fest, ob Flick überhaupt am Berger Feld bleibt. Der gebürtige Mannheimer hat nur noch ein Jahr Vertrag auf Schalke. Gespräche über eine mögliche Verlängerung gab es wohl noch nicht. Dazu sollen gleich mehrere Vereine – darunter auch der FC Nürnberg und der 1. FC Kaiserslautern – an dem S04-Star interessiert sein. Möchte Flick seinen Vertrag nicht verlängern und ein passendes Angebot kommt rein, wird man sich intern damit auseinandersetzen (müssen).

Doch danach sieht es derzeit (noch) nicht aus. Reis möchte Flick behalten und ihm eine wichtige Rolle zu tragen. Dies wird jedoch erst nach seiner Verletzung möglich sein. Wann genau Flick wieder fit sein wird, ist noch unklar. Bis zum Trainingsauftakt am kommenden Montag (26. Juni) wird das aber wohl nichts.

Wie Reis in der Personalie Latza verbleiben wird, ist auch noch ungewiss. Der 33-Jährige ist (noch) Kapitän. Laut mehreren Medien soll das Trainergespann aber intensiv darüber nachdenken, das Kapitänsamt neu zu vergeben. Dies wäre ein klares Zeichen dafür, dass Reis Latza nicht mehr in der ersten Reihe sieht. Durch viele kleine Verletzungen in den vergangenen Spielzeiten konnte der gebürtige Gelsenkirchener kaum überzeugen.