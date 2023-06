FC Schalke 04: Schallenberg-Deal perfekt! Irres Vertragsdetail lässt Fans jubeln – „Ist das geil“

Es hat ein wenig gedauert, aber nun hat der FC Schalke 04 den ersten Transfer für die kommende Zweitliga-Saison verkündet. Ron Schallenberg wird sich den Königsblauen anschließen.

Der Mittelfeldspieler, der beim SC Paderborn Kapitän war, hat beim FC Schalke 04 einen Dreijahres-Vertrag unterschrieben. Aber es gibt ein anderes Vertragsdetail, das für Jubelstürme bei den Fans sorgt.

FC Schalke 04: Schallenberg-Deal perfekt!

Viele Bundesligisten wollten ihn, doch er hat sich für den FC Schalke 04 entschieden. Ron Schallenberg trägt ab der kommenden Saison das S04-Trikot. Der 24-Jährige hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26 unterschrieben und erhält in Gelsenkirchen die Rückennummer 6.

„Ron ist ein Stratege, der uns im Zentrum Stabilität mit und ohne Ball geben wird. Mit seiner fußballerischen Qualität und Mentalität ist er genau der richtige Mann für diese Aufgabe“, sagt Schalkes Sportdirektor André Hechelmann und erläutert: „Wir sind überzeugt, dass er auf seiner Position im defensiven Mittelfeld sehr viel zum Erreichen unserer kurz- und mittelfristigen Ziele beitragen wird.“

Und auch Schallenberg selbst kann es kaum erwarten, mit dem Aufstiegsfavoriten in die Vorbereitung zu gehen. „Nach den sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen freue ich mich, dass ich nun auf Schalke spielen darf. Wir haben ein gemeinsames Ziel, das ich mit dem Team und den Fans erreichen möchte. In den kommenden Wochen wollen wir dafür hart arbeiten.“

Vertragsdetail lässt Fans jubeln

Während der FC Schalke 04 weitere Vertragsdetails geheim halten will, berichtet die „Bild“, dass Schallenberg bei einem Aufstieg sogar noch länger bleiben könnte. So verlängert sich der Kontrakt des begehrten Mittelfeldspielers um eine weitere Saison, wenn der Traditionsverein in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga spielt. Als Ablöse werden zwei Millionen Euro plus Boni fällig.

Für solch einen Coup wird S04-Sportdirektor Hechelmann von den königsblauen Anhängern gerade mächtig gefeiert. „Der erste Transfer und dann so eine Bombe. Dazu bleibt er auch noch bei Aufstieg um ein weiteres Jahr. Ist das geil“, schreibt ein S04-Fan in den sozialen Netzwerken. Andere stimmen ihm zu: „Don Hechelmann macht seine Arbeit gerade sehr gut“, „Verlängerung bei Aufstieg ist sehr geil“ und „Sau guter Vertrag und ein angemessener Preis. Was für ein Mega-Deal“, heißt es weiter.

Bei Schallenberg wird es natürlich nicht bleiben. Schon in den nächsten Tagen könnte wohl der nächste S04-Neuzugang präsentiert werden. Ein heißer Kandidat ist Maxim Leitsch vom 1. FSV Mainz 05.