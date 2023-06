FC Schalke 04: Unmittelbar nach Schallenberg-Transfer! S04 bedient sich erneut bei Paderborn

Mit Ron Schallenberg hat der FC Schalke 04 den ersten Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Der begehrte Mittelfeldspieler schlug mehrere Angebote aus der Bundesliga aus, wird stattdessen in der 2. Liga für Königsblau auf dem Platz stehen.

Schallenberg kommt vom SC Paderborn. Beim Zweitliga-Konkurrenten hat sich der FC Schalke 04 nur kurz nach der Schallenberg-Verpflichtung direkt erneut bedient.

FC Schalke 04 verkündet neuen U17-Coach

Am Montag (19. Juni) um 18.12 Uhr hat der FC Schalke 04 den Transfer von Ron Schallenberg verkündet. Um 18.32 Uhr folgte dann eine weitere Personal-Entscheidung. Es ist ein weiterer Neuzugang vom SC Paderborn, wo Schallenberg zuvor 13 Jahre auflief. Thomas Bertels von der U21 der Ostwestfalen übernimmt nämlich ab der kommenden Saison die U17 der Königsblauen.

Gemeinsam mit den beiden bisherigen Assistenztrainern der Schalker U17 Robin Willecke und Jan Ansperger steht der 36-Jährige zukünftig an der Seitenlinie. „Thomas hat in Paderborn sehr gute Arbeit geleistet, die er mit dem diesjährigen Aufstieg der U21 in die Regionalliga West abgerundet hat. Beim SCP betreute er einige Jugendmannschaften als Chef-Trainer und sammelte mit der A-Jugend bereits Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga”, sagt Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, über den neuen Übungsleiter.

Und er fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass wir einen Trainer mit großem Potential für die Knappenschmiede gewinnen konnten. Thomas passt charakterlich und menschlich hervorragend in die Knappenschmiede und ist zudem auch noch Schalke-Fan.”

S04 bedient sich wieder bei Paderborn

Und der neue Cheftrainer der B-Junioren sagt über seine neue Aufgabe: „Die guten Gespräche mit Mathias Schober haben mich überzeugt, auf Schalke ein neues Kapitel meiner Trainerlaufbahn aufzuschlagen. Die Knappenschmiede und der FC Schalke 04 sind eine sehr gute Adresse in Deutschland und ich freue mich darauf, junge Fußballer bei ihren nächsten Schritten hier auf Schalke begleiten zu dürfen. Gemeinsam mit den Spielern und meinem Trainerteam möchte ich an die Erfolge aus den vergangenen Saisons anknüpfen.”

Bertels war als Spieler beim SV Lippstadt 08, SC Verl und eben beim SC Paderborn unter Vertrag. In der Saison 2018/19 wurde er Co-Trainer der Paderborner U19 und war zeitgleich auch Spieler bei der U21 des SCP in der Oberliga. Anschließend fungierte er als U16-Trainer und Übergangskoordinator bei den Ostwestfalen. Zuletzt stieg Bertels mit der Paderborner U21 aus der Oberliga in die Regionalliga West auf.

Bei der U17 tritt er damit die Nachfolge von Onur Cinel an, der ab der kommenden Spielzeit einen österreichischen Zweitligisten trainieren wird.