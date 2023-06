FC Schalke 04 will Legende Höwedes ehren – jetzt liegt alles in den Händen der S04-Fans

14 Jahre, ein Pokalsieg, ein Superpokal-Erfolg, deutscher A-Junioren-Meister und 335 Pflichtspiele: Benedikt Höwedes ist beim FC Schalke 04 wahrlich eine lebende Legende. Dem Ex-Kapitän soll jetzt eine ganz besondere Ehre zuteilwerden.

Vor rund 15 Jahren wurden neun Mannschaftskapitäne des FC Schalke 04 zu Ehrenspielführern ernannt. Mit Höwedes könnte nun der zehnte „Capitano“ in jene ruhmreiche Halle einziehen. Dafür können die S04-Fans nun auf der Mitgliederversammlung sorgen.

Ein Fanliebling und eine Legende ist er beim FC Schalke 04 schon, jetzt soll Benedikt Höwedes auch Ehrenspielführer werden. Am kommenden Samstag (17. Juni) haben die S04-Fans auf der Mitgliederversammlung die Möglichkeit, für den Weltmeister von 2014 abzustimmen. Sollte er es schaffen, wird Höwedes der zehnte Schalker Profi, der in die Spielführer-Ruhmeshalle aufgenommen wird.

Eine ganz besondere Ehre, die bislang Thomas Student, Ernst Kuzorra, Hermann Eppenhoff, Berni Klodt, Manfred Kreuz, Reinhard „Stan“ Libuda, Klaus Fischer, Olaf Thon und Tomasz Waldoch zuteilwurde. Sie alle wurden vor 15 Jahren auf der Schalker Jahreshauptversammlung zu Ehrenspielführern gewählt.

Damals trainierte Höwedes unter Norbert Elgert in der U19 der Knappenschmiede und holte 2006 die Deutsche Meisterschaft. Ein Jahr später feierte der gebürtige Haltener sein Profidebüt in der Fußball-Bundesliga. 2009 gewann der Verteidiger mit der Deutschen U21-Auswahl die Europameisterschaft.

Höwedes weiterhin ein Fan-Liebling

Über die Jahre wurde Höwedes ein fester Bestandteil des FC Schalke 04. 2011 holte er souverän den DFB-Pokal mit Raul, Huntelaar und Co. Mit seinen guten Leistungen schaffte er es zur deutschen A-Nationalmannschaft. Anschließend folgte der Weltmeistertitel 2014 in Brasilien – mit Höwedes als Stammspieler.

Nach 335 Pflichtspielen und sechs Jahren als Kapitän war die Zeit von Höwedes bei den Gelsenkirchenern vorbei, weil der Fan-Liebling unter dem ehemaligen S04-Trainer Domenico Tedesco keine Chance mehr auf Einsätze hatte. Im Alter von 32 Jahren beendete der Innenverteidiger 2020 seine Karriere und war von August 2021 bis Ende Dezember 2022 Teammanager der deutschen Nationalmannschaft.

Bei den Fans der Königsblauen ist Höwedes weiterhin eine Kultfigur und in der Veltins-Arena ein gerngesehener Gast. Da ist es dann also nur selbstverständlich, dass der „Capitano“ in die Ehrenspielführer-Kabine gewählt wird.